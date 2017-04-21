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Bomb Hunters
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Bomb Hunters

(iOS)
Bomb Hunters İndir Hemen İndir

129 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bomb Hunters
Bomb Hunters
Bomb Hunters
Bomb Hunters
Bomb Hunters

Bomb Hunters'da zaman karşı yarışıyor ve bombaları imha ediyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 9 saat önce

Bomb Hunters eğer heyecan dolu bir oyun tecrübesi yaşamak isterseniz size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir mobil beceri oyunu

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir bomba imha etme oyunu olan Bomb Hunters'da bomba uzmanlarını kontrol ediyoruz ve zaman karşı yarışarak bombalar patlamadan onları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Tabi bu iş göründüğü kadar kolay olmuyor ve karşımıza birçok zorlu engel çıkıyor.

Bomb Hunters'ın oynanışı Crossy Road oyununa benziyor. Hatırlanacağı üzere Crossy Road'da yoğun trafiğe sahip yollardan karşıya geçiyor, yüzen platformların üzerine zıplayarak derelerin karşısına geçiyorduk. Bomb Hunters'da da bu işi yapıyoruz; fakat acele etmemiz gerekiyor; çünkü saatli bombaları süre dolmadan etkisiz hale getirmemiz gerekiyor.

Bomb Hunters'ın grafikleri oldukça güzel, oynanış ise oldukça heyecanlı. Eğer bağımlılık yapıcı bir mobil oyun arıyorsanız Bomb Hunters'ı tavsiye ediyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Craneballs
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