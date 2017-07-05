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Boomerang All Stars
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Boomerang All Stars

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Boomerang All Stars
Boomerang All Stars
Boomerang All Stars
Boomerang All Stars
Boomerang All Stars

Android için Spor Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 3 saat önce

En iyi Boomerang tayfanı kur ve yarışa katıl!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Boomerang All Stars, çizgi filmlerden aşina olduğumuz karakterlerin yer aldığı spor kategorisinde keyifli bir mobil oyundur.

Bir Cartoon Network yapımı olan Boomerang All Stars oyununda lisanslı karakterlerin varlığı dikkatleri çekiyor. Tom ve Jerry, Scooby – Doo, Bugs Bunny, Tazmanya Canavarı ve Coyote gibi dünya çapında aşina olduğumuz çizgi film karakterlerinin oyunda kullanılması oyuncuların iştahını artıran en önemli faktör. Çizgi film dünyasının gediklisi olan tüm bu karakterlerin yanı sıra Boomerang ekibinin yeni üyesi Happos Ailesi de oyunda yerini aldı.

Çeşitli spor branşlarında Boomerang ekibi adı altında mücadelelerin verildiği oyunda, her branş için karakter seçiminin farklı olması dikkat çekiyor. Ayrıca spor branşlarının da Boomerang takımına has isimleri var. Örneğin Basket Zorb oyununda Tom ve Jerry ya da Scooby – Doo ve Shaggy ikilileri seçenek olarak önünüze sunulurken Roket Raket oyununda Tom ve Jerry size eşlik edecek. Plaj Pogosu adlı oyunda ise Bugs Bunny ve Coyote’nin yarışına ortak olacaksınız. Oldukça keyifli görünen Boomerang All Stars mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Cartoon Network
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