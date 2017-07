En iyi Boomerang tayfanı kur ve yarışa katıl!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Boomerang All Stars, çizgi filmlerden aşina olduğumuz karakterlerin yer aldığı spor kategorisinde keyifli bir mobil oyundur.

Bir Cartoon Network yapımı olan Boomerang All Stars oyununda lisanslı karakterlerin varlığı dikkatleri çekiyor. Tom ve Jerry, Scooby – Doo, Bugs Bunny, Tazmanya Canavarı ve Coyote gibi dünya çapında aşina olduğumuz çizgi film karakterlerinin oyunda kullanılması oyuncuların iştahını artıran en önemli faktör. Çizgi film dünyasının gediklisi olan tüm bu karakterlerin yanı sıra Boomerang ekibinin yeni üyesi Happos Ailesi de oyunda yerini aldı.

Çeşitli spor branşlarında Boomerang ekibi adı altında mücadelelerin verildiği oyunda, her branş için karakter seçiminin farklı olması dikkat çekiyor. Ayrıca spor branşlarının da Boomerang takımına has isimleri var. Örneğin Basket Zorb oyununda Tom ve Jerry ya da Scooby – Doo ve Shaggy ikilileri seçenek olarak önünüze sunulurken Roket Raket oyununda Tom ve Jerry size eşlik edecek. Plaj Pogosu adlı oyunda ise Bugs Bunny ve Coyote’nin yarışına ortak olacaksınız. Oldukça keyifli görünen Boomerang All Stars mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.