Boomerang All Stars(iOS)
iOS için Spor Oyunu
Boomerang tayfanla beraber yarışa katıl, liderlik tablosunda zirveye çık!
iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Boomerang All Stars, sevilen Cartoon Network karakterlerinin yer aldığı eğlenceli bir spor oyunudur.
Birbirinden farklı ve kendine özgü spor branşlarının çizgi filmlerden aşina olduğumuz karakterlerle harmanlandığı Boomerang All Stars oyununda kendi Boomerang ekibinizi oluşturup maceraya katılabilirsiniz. Liderlik tablosunda üst sıralara tırmanarak rekabet ortamına da girebileceğiniz Boomerang All Stars oyununda karakter çeşitliliğinin yanında spor branşlarının çeşitliliği de bir hayli zengin. Ancak basketbol, tenis gibi spor branşlarının oyunda Basket Zorb, Roket Raket şeklinde münhasır isimlerle anıldığını göreceksiniz.
Basket Zorb, Play Pogosu, Roket Raket, Şişme Simit Yarışı ve Hava Dalışı oyunlarının yer aldığı Boomerang All Stars’da başlıca karakterlerin bazıları da şu şekilde sıralanıyor: Bugs Bunny, Tom ve Jerry, Scooby – Doo ve Shaggy, Wile E Coyote ve Duffy Duck. Dil seçeneği konusunda da bir hayli geniş bir yelpaze sunan Boomerang All Stars mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Cartoon Network
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