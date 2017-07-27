Keyfinize göre müzikleri kısa sürede yapabiliyorsunuz.

Bosca Ceoil, farklı enstümanları kullanarak müzik yapabileceğiniz bir programdır. Kolay kullanıma sahip olan Bosca Ceoil ile her tarzdan müzik yapabiliyorsunuz.

Müzik yapma programlarından olan FL Studio'nun daha basite indirgenmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Bosca Ceoil, kolay kullanımı ve geniş yelpazesiyle dikkatimizi çekiyor. Farklı türden enstrümanlara sahip olan Bosca Ceoil ile dilediğiniz müzikleri yapabiliyorsunuz. Harika müzikler ortaya çıkarabilmek için her şeye sahip olan bu programı mutlaka denemelisiniz. Eğer müzik işleriyle hobi olarak uğraşıyorsanız Bosca Ceoil'i indirip denemenizi öneririm. Ayrıca basit menülerin de yer aldığı programda piksel tarzı grafikler yer alıyor.

Program ile yaptığınız müzikleri farklı formatlada çıktı alabiliyor ve dilediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Bosca Ceoil programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.