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Bosca Ceoil
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Bosca Ceoil

2.0 (Mac)
Bosca Ceoil İndir Hemen İndir

24 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Bosca Ceoil
Bosca Ceoil
Bosca Ceoil
Bosca Ceoil

Mac İçin Müzik Yapma Programı

Murat İşçi Son güncelleme 45 dakika önce

Her tarzdan müzikleri kolayca yapabiliyor ve istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.

Bosca Ceoil, kolay kullanımı ve işlevsel özellikleriyle karşımıza çıkan eğlenceli bir müzik yapma programıdır. Her tarzdan müzik yapabileceğiniz Bosca Ceoil ile harika işler ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Müzik ile uğraşanların bilgisayarlarında olması gereken bir program olan Bosca Ceoil, kullanışlı menüleri ve özellikleriyle dikkatimizi çeken müzik yapma programıdır. Her tarzdan müziği kolay bir şekilde yapabileceğiniz program ile farklı formatlarda çıktılar da alabiliyorsunuz. Farklı enstrümanların da yer aldığı programda farklı notaları basabiliyorsunuz. Eğer müzik işleriyle hobi olarak uğraşıyorsanız Bosca Ceoil'i indirip denemenizi öneririm. Piksel tarzı arayüzü ile ön plana çıkan programda farklı aralıklar da ayarlayabiliyorsunuz. Her türlü müziği kolay bir şekilde üretebileceğiniz Bosca Ceoil'i sakın kaçırmayın.

Bosca Ceoil programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Mac OS X
Üretici:
Terry Cavanagh

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