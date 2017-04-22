Bose Hakkında Açılan Davalara Karşı Sessizliğini Bozdu

Bose ses sistemlerine, sattığı hoparlör ve kulaklıkları dinlediği ve topladığı verileri segment.io gibi şirketlere sattığı iddiasıyla açılan dava haberini sizlerle paylaşmıştık. Firma çıkan haberler hakkında sessizliğini bozdu.

Amerikan WireTap yasası uyarınca yargılanan Bose tüm suçlamaları reddetti. Haklarında yapılan yanıltıcı suçlamalar hakkında, “Kolektif davaların doğasını anlıyoruz. Ve bize yapılan bu saldırılarla hukuki yoldan mücadele edeceğiz. Bizim için güvenden daha önemli hiçbir şey yok. Bu güveni kazanıp korumak adına 50 yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Bu asla değişmedi ve değişmeyecek.” açıklamasında bulundu.

Açıklamalarında, Bose Connect uygulaması aracılığıyla hiçbir bilgiyi takip etmediklerini, kayıt altına almadıkların ya da satmadıklarını vurgulayan şirketin, mahkemeden nasıl bir sonuçla ayrılacağı merak konusu.

Bose Ses Sistemleri Casuslukla Suçlanıyor

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