Büyücü olarak saldırıları savur.

Bounzy!, her yaştan oyuncunun dikkatini çekecek minimal görsellere sahip arcade oyunu. Yaratıklarla tek başına mücadele etmek durumunda kalan yaşlı bir büyücüyü kontrol ettiğimiz oyunda daha iyi savunma için sürekli kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz gerekiyor.

Kıdemli bir büyücü olduğu her halinden belli olan bir karakterin yerine geçtiğimiz arcade türünde hazırlanmış Android oyununda oldukça küçük bir alanda fantastik düşmanlarla karşı karşıya geliyoruz. Başlangıçta sabit ve de yan yana durarak büyülerimizi üzerlerinden rahatça deneyebildiğimiz yaratıklar ilerledikçe güçlenmeye başlıyor. Hatta bölüm sonu canavarlarıyla savaşıyoruz. Bu noktada güç ve becerilerimizi geliştirmemiz önemli. Oyun boyunca kazandığımız değerli taşları daha etkili sihirler almak için kullanıyoruz.