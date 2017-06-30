Bounzy!(iOS)
iOS için Beceri Oyunu
Düşman kulelerini yok etmeli ve becerilerinizi göstermelisiniz
Bounzy!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. 1010!'in yapımcısı Gram Games'in yeni oyunu olarak piyasaya sürdüğü Bounzy! ile zevkli dakikalar yaşayabiliyorsunuz.
Piyasaya sürdüğü oyunlarla bizleri telefon başına kitleyen yerli oyun yapımcısı Gram Games, yine müptelası olacağımız bir oyunu daha piyasaya sürdü. Bu sefer daha eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda becerilerinizi sonuna kadar konuşturmamız gerekiyor. BBTAN oyunun kurgusuna bir hayli benzeyen Bounzy!, renkli atmosferi ve zorlu seviyeleriyle dikkat çekiyor. Oyunda kalenizi savunuyor ve sihirli yeteneklerinizi kullanıyorsunuz. Özel güçlerin de sahibi olduğunuz oyunda tıpkı BBTAN'da olduğu gibi toplarla düşman bloklarını vuruyor ve puanlar topluyorsunuz. Karakterinizi güçlendirebileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz Bounzy! oyununu mutlaka denemelisiniz.
Bounzy! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Gram Games
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