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Brain On! Physics Boxs Puzzles
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Brain On! Physics Boxs Puzzles

(Android)
Brain On! Physics Boxs Puzzles İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Brain On! Physics Boxs Puzzles
Brain On! Physics Boxs Puzzles
Brain On! Physics Boxs Puzzles
Brain On! Physics Boxs Puzzles

Android için Bulmaca Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Çizgiler çekerek kamyoneti sürüyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz

Brain On!, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve düşüncelere kapılacağınız harika bir bulmaca oyunu olarak dikkaitimizi çekiyor. Fizik tabanlı bir oyun olan Brain On!, zorlu bölümleriyle karşımıza çıkıyor.

Zorlu bölümlerin yer aldığı bir oyun olarak karşımıza çıkan Brain On!, fizik tabanlı bir bulmaca oyunudur. Düşünerek oynayabileceğiniz oyunda ekrana çizgiler çizerek kamyoneti sürmeye çalışıyorsunuz. Fiziksel nesnelerle etkileşime geçtiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda onlarca farklı bölüm yer alıyor. Eğer bulmaca oyunlarından zevk alıyorsanız Brain On! oyununu mutlaka denemelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve tüm bölümleri geçmelisiniz.

Brain On! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Storm Eye
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