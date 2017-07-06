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Brain On! Physics Boxs Puzzles
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Brain On! Physics Boxs Puzzles

(iOS)
Brain On! Physics Boxs Puzzles İndir Hemen İndir

145 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Brain On! Physics Boxs Puzzles
Brain On! Physics Boxs Puzzles
Brain On! Physics Boxs Puzzles
Brain On! Physics Boxs Puzzles

iOS için Bulmaca Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 3 dakika önce

Zorlu bölümleri geçmeye çalışıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz

Brain On!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlere ve zevkli kurguya sahip olan oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Fizik tabanlı bir bulmaca ve beceri oyunu olarak ön plana çıkan Brain On!, birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda ekrana çizgiler çizerek kamyoneti hareket ettiriyor ve kutuları yerlerine koyuyorsunuz. Altınları da toplayarak puanlar kazanabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bulmaca oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken Brain On!u sakın kaçırmayın. Oyunda başarılı olmak için tüm bölümleri dikkatlice geçmelisiniz. Düşünce gücünüzü sonuna kadar zorlayan bu oyunu kaçırmayın.

Brain On! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
Storm Eye
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