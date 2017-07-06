Brain On! Physics Boxs Puzzles(iOS)
iOS için Bulmaca Oyunu
Zorlu bölümleri geçmeye çalışıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz
Brain On!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlere ve zevkli kurguya sahip olan oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Fizik tabanlı bir bulmaca ve beceri oyunu olarak ön plana çıkan Brain On!, birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda ekrana çizgiler çizerek kamyoneti hareket ettiriyor ve kutuları yerlerine koyuyorsunuz. Altınları da toplayarak puanlar kazanabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bulmaca oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken Brain On!u sakın kaçırmayın. Oyunda başarılı olmak için tüm bölümleri dikkatlice geçmelisiniz. Düşünce gücünüzü sonuna kadar zorlayan bu oyunu kaçırmayın.
Brain On! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve sonrası
- Üretici:
- Storm Eye
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