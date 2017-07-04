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BreakFree
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BreakFree

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
BreakFree
BreakFree
BreakFree
BreakFree

Android için Telefon Bağımlılığı Azaltma Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 39 dakika önce

Akıllı telefonlara bağımlı olanlara yönelik geliştirilen BreakFree uygulaması ile Android cihazlarınızı daha az kullanacaksınız.

Akıllı telefonlara bağımlı olanlara yönelik geliştirilen BreakFree uygulaması ile Android cihazlarınızı daha az kullanacaksınız.

Uygulama ve oyunlarla vaktimizin büyük bir kısmını öldüren akıllı telefonlar, bağımlılık derecesine ulaştığında kötü sonuçlar doğurabiliyor. İşte bu bağımlılığı azaltmak için geliştirilen BreakFree uygulaması, sizin için önemli şeylere yönelmenizi sağlayarak telefon bağımlılığından kurtulmanızı amaçlıyor.

Telefon kullanımınızı takip eden ve detaylı kullanım istatistikleri sunan BreakFree uygulamasında, gelişmiş algoritmalar kullanılarak bağımlılık puanınız da hesaplanıyor ve size ne yapmanız gerektiğini bildiriyor. İşinizin yoğun olduğu bir zaman aralığında telefonunuzun internetini kapatma, bildirimleri engelleme, çağrıları otomatik reddetme gibi yönetim araçları da sunan uygulamada, bunların hepsinin otomatik olarak yapılmasını sağlayabileceğiniz zaman aralıkları da belirleyebiliyorsunuz. Çocuklarınızın akıllı telefon kullanımında da kontrolün sizde olmasını istiyorsanız, ebeveyn denetimi özelliği de sunan uygulamada her şeyi kontrolünüz altında tutabilmeniz mümkün.

Uygulama özellikleri:

  • Uygulama ve telefon kullanım takibi,
  • Bağımlılık puanınızı hesaplama,
  • Telefon kısıtlama ayarları,
  • Kullanım istatistiklerini görme,
  • Ebeveyn denetimi.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Mobifolio
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