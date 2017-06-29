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BTK, Petya Virüsü İçin Uyarı Yayınladı

BTK Petya

BTK yaptığı açıklama ile WannaCry'dan sonra küresel bir tehdit oluşturan, fidye yazılımı Petya için bir dizi uyarı yayınladı. Kurum, virüsün tehlikelerini ve Petya'dan korunma yollarını anlattı. 

Bir süre önce ansızın başlayan WannaCrysaldırısı ile kişisel kullanıcılardan devasa şirketlere kadar birçok farklı kurum ve kuruluş zarar görmüştü. Sızdığı bilgisayalardaki önemli dosyaları tespit eden ve bunları koyduğu şifreyle kullanılmaz hale getiren WannaCry virüsü, bu dosyaların açılması için ciddi miktarda para talep ediyordu. WannaCry'a benzer bir başka fidye yazılımı olan 'Petya' için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bir uyarı yayınladı. 

BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinden (USOM) derlenen bilgilere göre; WannaCry'dan sonra Petya adlı ikinci fidye zararlı yazılımı küresel bir siber saldırı dalgası oluşturdu. BTK-USOM yetkilileri, birçok ülkede bilgisayar sistemlerini olumsuz etkileyen zararlı yazılımın kullandığı sistem açığı, saldırı yöntemleri ve alınacak önlemler konusunda mart ayından bu yana önleyici çalışmalar yapıldığını belirttiler. 

Petya zararlı yazılımının Microsoft Office'deki bir zafiyetten (CVE-2017-0199) yararlanılarak ofis dokümanları içine yerleştirildiği ve sahte e-postalar ekinde gönderildiği tespit edildi. WannaCry zararlı yazılımında da olduğu gibi bulaştığı sistemleri şifreleyerek kullanılamaz hale getiren Petya zararlısı, şifrelenen sistemin açılması için fidye olarak Bitcoin talep ettiğinin de altı çizildi. 

Küresel siber saldırılardan etkilenmemek için Windows sistemlerinde güncellemelerin ve güvenlik yamalarının yapılması, güncel bir antivirüs kullanılması, phishing (rastgele) e-postalara karşı dikkatli olunması ve eklerinin açılmaması uyarısında bulunuldu.

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Yeni Fidye Yazılımı 'Petya' Dünyayı Kasıp Kavuruyor!

PC Kullanıcılarına Petya Virüsüne Karşı Bir Önlem Önerildi

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Yazar: - 29.06.2017

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