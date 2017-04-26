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BTK'dan Kayıp Cep Telefonu Uyarısı

BTK kayıp ve çalıntı telefon

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kayıp cep telefonlarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Kurum, kullanıcıların cep telefonlarının IMEI numalarını mutlaka kaybolmadan önce kaydetmelerini söyledi. 

Türkiye'de yaklaşık 75 milyon cep telefonu kullanıcısı bulunurken, her gün münferit çalıntı olayları da yaşanıyor. Çalınma vakalarından sonra kullanıcılar, telefonlarında bulunan bilgilerden olmaktan yakınırken, art niyetli kişiler bu telefonlar aracılığıyla yasa dışı işlerini de yürütebiliyorlar. 

Kayıp ve çalıntı durumlarında BTK bünyesinde kurulan Bilgi ve İhbar Merkezinin (BİM) 0 312 294 94 94 numaralı telefonunu aranması gerektiğinin altını çizen kurum, aramanın yapılmasının ardından ilgili kişiye 15 haneli IMEI numarasının iletilmesini de istedi. Numaranın iletilmesinin ardından telefonun kullanım dışına çıkacağını açıklayan BTK, böylece yaşanabilecek kötü hadiselerin önüne geçileceğini belirtti. 

Resmi internet sitesinden bir vatandaşın "Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?" sorusunu cevaplandıran BTK, şu açıklamada bulundu: "Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e ihbarda bulunur. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir. Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için öncelikle cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarasının bilinmesi, hat sahibi olan kişinin telefon ile ihbarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir. "Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?' sorusunun da cevaplandırıldığı açıklamada, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri bulunmamaktadır. Bu konuda adli mercilere başvurulabilecektir." denildi.

Kayıp ve Çalıntı Telefonlar Nasıl Bulunur ve Sorgulanır

BTK, Sosyal Medya Sitelerini Uyardı

BTK'dan Çağrı: Gelin Fikrinizi Bize Anlatın

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Yazar: - 26.04.2017

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