BTK'nın Uzmanları Zararlı Yazılımı Devre Dışı Bıraktı

Bir süre önce BTK tarafından oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, ilk önemli müdahelesini gerçekleştirdi. Merkezin çalışanları, Loki Botnet isimli zararlı yazılımın kontrol merkezini devre dışı bıraktılar.

Ülkemize yönelik siber saldırıların artmasının ardından harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, "siber ordu" diye tabir edilen bir merkezin kurulması için harekete geçmişti. Siber saldırı ve buna önlem alma konusunda bilgili kişilerden oluşan bir ekiple çalışmaya başlayan kurum, ilk ciddi faaliyetini de gerçekleştirdi. BTK'nın yazılı açıklamasında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin, Android tabanlı cihazlara gönderilen SMS'lerde yer alan linkler üzerinden akıllı telefonlara yüklenen zararlı uygulama Loki Botnet'in komuta kontrol sunucularına yaptığı operasyonla yazılımın komuta merkezini tamamen devre dışı bıraktığı duyuruldu.

Loki Botnet ismi verilen zararlı yazılımın komuta merkezine ulaşarak, halihazırdaki sürümünü devre dışı bırakan USOM çalışanları, böylece ülkemize ya da başka noktalara yönelebilecek siber saldırıları da daha gerçekleşmeden önlemiş oldu. Açıklamada, zararlı yazılımdan etkilenen cihazlar ve kişilerin yanı sıra saldırganlarla ilgili bilgilerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla paylaşıldığı ifade edildi.

Loki Botnet dünya üzerindeki tek zararlı yazılım olmadığı için USOM'un karşısında daha onlarca büyük engel bulunuyor. Yine de kısa süre önce kurulmuş bir ekibin etkili bir operasyon gerçekleştirdiğini görmek, Türkiye'nin artık siber saldırılar karşısında savunmasız olmadığını bizlere gösteriyor.

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