Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mayıs İlk Hafta)

Nisan ayının son haftasında oyun dünyası oldukça hareketli bir hafta geçirmişti. Uzun bir süredir heyecanla beklenen Outlast 2 çıkmış, bu oyunu Sniper Ghost Warrior 3, Warhammer 40000: Dawn of War III ve DRAGON QUEST HEROES II gibi oyunlar takip etmişti.

Bu hafta çıkacak oyunlar listemize baktığımızda ise bizi daha sakin bir haftanın beklediğini görebiliyoruz. Bu hafta çıkacak en önemli oyun Prey olacak. Dishonored oyunlarını da geliştiren Arkane Studios tarafından hazırlanan Prey, bilim kurgu temelli bir hikayeye yer veriyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta PlayStation 4 ve Xbox One için Prey'in demo sürümü yayınlanmıştı. Bu demoyu oynadığımızda ise Prey'in kayıp bir Half Life oyunu olduğu izlenimine kapıldık. Valve elini Half Life 3 için çabuk tutsa iyi olacak; yoksa diğer geliştiriciler Half Life'ın yokluğunu iyi değerlendirecek gibi görünüyor.

Eğer gerçekçi savaş simülasyonlarını seviyorsanız Tank Warfare: Tunisia 1943'e göz atabilirsiniz. 2. Dünya Savaşı'ndaki Kuzey Afrika cephesinde geçen savaşlara katıldığımız oyunda Amerika, İngiltere ve Almanya tarafından üretilmiş 50'den fazla savaş aracını kontrol edebiliyoruz.

Listemizdeki bir başka savaş oyunu olan Rozkol, farklı bir yapıya sahip. Kuşbakışı kamera açısıyla oynanan bu oyunda şehir içinde savaşlara katılabiliyor, birçok farklı silahı kullanarak askerimizi yönetebiliyoruz.

Zombi temalı bir hikayeye sahip olan Last Hours Of Jack'de bir IT personelinin yerine geçecek, ofisimizdeki zombileri etrafta göreceğimiz sandalye, bilgisayar veya mobilya gibi eşyalarla temizlemeye çalışacağız.

Masa tenisi oyunlarını seviyorsanız Crowd Smashers sizin için ilginç ve farklı bir seçenek olacaktır. Crowd Smashers'da elementlerin gücünü kullanarak birbirlerine büyü topları fırlatan kahramanları kontrol edeceğiz. Oyunda yer alan süper yetenekler ise Crowd Smashers'a taktiksel derinlik kazandırıyor.

Zorlu platform oyunlarını seven oyuncuların dikkatini çekebilecek SHIO'da antik Çin'de geçen bir maceraya atılarak ölümcül tuzakları ve engelleri aşmaya çalışacağız.

İçinizdeki dedektifi ortaya salabileceğiniz MMM: Murder Most Misfortunate'da adınızı temize çıkarmak için katıldığınız partideki gizemli cinayeti işleyen katili kısıtlı süre içerisinde bulmaya çalışacaksınız. İşte bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri, çıkacakları platformlar, detaylı açıklamalarını, videolarını ve indirme/satın alma bağlantıların içeren sayfaların bağlantıları:

1 Mayıs Pazartesi

- Tank Warfare: Tunisia 1943 - PC

- MMM: Murder Most Misfortunate - PC

2 Mayıs Salı

- Rozkol - PC

İndir Rozkol Kuşbakışı Savaş Oyunu

4 Mayıs Perşembe

- Crowd Smashers - PC

5 Mayıs Cuma

- Prey - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Last Hours Of Jack - PC

- SHIO - PC

İndir SHIO Platform Oyunu

Outlast 2 Torrente Düştü