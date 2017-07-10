Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz 2. Hafta)

10 Temmuz - 16 Temmuz tarihleri arasında oynayacak eğlenceli oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz, bu hafta çıkacak oyunlar listemizde farklı türden hoşunuza gidebilecek oyunlar yer alıyor.

2015 yılında oyun severlerin beğenisine sunulan Minecraft'ın macera oyunu Minecraft Story Mode'un 2. seoznu bu hafta Hero in Residence bölümüyle başlıyor. Oyunun ilk bölümünün ücretsiz hale getirilerek oyunculara oyunu deneme imkanının verildiğini de hatırlatalım.

Daha önceden PC platformuna çıkış yapan MotoGP 17 adlı motor yarışı oyunu bu hafta PlayStation 4 platformuna çıkış yapacak. Oyun Steam üzerinde kullanıcı değerlendirmelerinde "Karışık" notunu almıştı.

Eğer Vahşi Batı'da geçen retro tarzda bir aksiyon oyunu oynamak isterseniz Wild Guns Reloaded'a göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İlk olarak 1994 yılında yayınlanan, şimdi ise günümüz bilgisayarları ile uyumlu hale getirilen bu oyunu aynı bilgisayar üzerinde 4 arkadaş oynayabilmektesiniz.

Dead Purge: Outbreak, FPS türünü ve zombi oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda tek başınıza zombi sürülerinin arasına dalacak, gıda, silah ve cephane bulmak için savaşarak hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Rol yapma oyunu seviyorsanız Tower of Time ilginizi çekebilir. Esnek savaş sistemiyle dikkat çeken oyunda büyü ile teknolojinin bir arada bulunduğu bir dünyaya konuk oluyoruz. Oyun gerçek zamanlı savaşlara yer veriyor; fakat dilerseniz zamanı yavaşlatabiliyor veya oyunu durdurarak kahramanlarınıza komut verebiliyorsunuz.

Fly Simulator ya da Türkçe olarak sinek simülatörü, oyunculara sinek olarak bir restorandaki müşterileri sinir etme veya bir restoran servis elemanı olarak restoranı sinir bozucu sineklerden koruma imkanı veriyor. Mizah elementi ve online oynanabilirliği Fly Simulator'i ilginç bir oyun yapmakta.

Flight Unlimited 2K18, içerisinde GTA oyunlarındaki görevlere benzeyen görevler içeren gerçekçi bir uçak simülasyonu olarak tanımlanabilir. Bu oyunda Boeing 747 gibi uçaklarla Alcatraz'dan mahkum kaçırma gibi görevler yapabileceksiniz.

Bu hafta çıkacak oyunların listesi, oyunların hangi platformlara çıkacakları burada:

11 Temmuz 2017 Salı

- Wild Guns Reloaded - PC

- Minecraft Story Mode 2. Sezon 1. Bölüm: Hero in Residence - PC/PlayStation 4/Xbox One

- MotoGP 17 - PlayStation 4

12 Temmuz 2017 Çarşamba

- Fly Simulator - PC

14 Temmuz 2017 Cuma

- Tower of Time - PC

- Dead Purge: Outbreak - PC

15 Temmuz 2017 Cumartesi

- Flight Unlimited 2K18 - PC

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