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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz 3. Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz 3. Hafta)

Eğer oynayacak güzel oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde yine birbirinden güzel oyunları listeliyoruz.

17 - 23 Temmuz 2017 tarihlerini kapsayan listemizde ilginç oyunlar mevcut. Bu hafta önce Destiny 2 kapalı betası, ardından da açık betası oyun konsolları üzerinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Eğer büyük heyecan yaratan bu oyunu denemek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Ücretsiz oyunlar açısından bereketli bir hafta bizi bekliyor. OverWatch'ın üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan versiyonu olarak tanımlanabilecek Gigantic oyun severlerlin beğenisine sunulacak. Eğer Monopoly tarzı masa oyunlarını seviyorsanız online olarak oynanabilen Business Tour'a göz atabilirsiniz.

Bu haftanın en büyük sürprizi ise Kingdoms and Castles olabilir. Bu sevimli görünüme sahip strateji oyununda kendi krallığımızı kurmaya, kalelerimizi inşa etmeye çalışacağız. Bir yandan kaynak toplayıp kışa hazırlanırken halkımızın moralini yüksek tutmaya, diğer yandan da viking akınlarına karşı ayakta kalmaya çabalayabileceğiz.

Eğer içinde aksiyon olmayan, dinlendirici bir oyun oynamak isterseniz Yonder: The Cloud Catcher Chronicles'a göz atabilirsiniz. Açık dünya tabanlı bu keşif/macera oyununda cennet gibi bir dünyayı karanlık bir sisten kurtarmak için mücadele edeceğiz. Oyunda bir yere yerleşip tarım ve balıkçılık yapabilecek, fakrlı mesleklerde ustalaşabileceğiz.

Eğer Just Cause 3 sahibiyseniz bu hafta çıkacak fan yapımı Just Cause 3 multiplayer modunu ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Geniş bir açık dünya içeren oyuna eklenecek online modun Just Cause 3'e zenginlik kazandıracağı söylenebilir.

2 boyutlu bir korku oyunu olan The Overdreamer'da oyuncular genç bir kızın yerine geçerek ürpertici bir kabustan kurtulmaya çalışacaklar. Garip yaratıklarla karşılaşacağınız oyunda düşmanlarınız sizi tek hamlede yok edebilecek, bu nedenle zekanızı ve sezgilerinizi kullanmanız gerekecek.

Devil May Cry tarzı hack & slash aksiyon oyunları sevenler için The Initial güzel bir seçim olabilir. Bir anime gibi fantastik bir hikayeyi yoğun aksiyonla birleştiren oyunda kılıç kullanan kahramanlarımızla robotlara karşı savaşacak, uçuk kombolar yapabileceğiz.

Simülasyon oyunu sevenlerin dikkatini çekecek Car Mechanic Simulator 2018 de bu hafta çıkıyor. Serinin önceki oyunları bir hayli beğeni kazanmıştı. Car Mechanic Simulator 2018 artırılan detay seviyesi ve geliştirilmiş grafikleri ile birlikte geliyor.

Daha önceden bilgisayarlarımızda oynayabildiğimiz Orcs Must Die! Unchained ise bu hafta PlayStation 4 platformuna çıkış yapıyor. Dilerseniz bu hafta çıkacak oyunların tam listesine, oyunların çıkış tarihlerine ve hangi platformlara çıkış yapacaklarına göz atalım:

17 Temmuz Pazartesi

- The Overdreamer - PC

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The Overdreamer
The Overdreamer Korku Oyunu

18 Temmuz Salı

- Yonder: The Cloud Catcher Chronicles - PC/PlayStation 4

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Yonder: The Cloud Catcher Chronicles
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles Açık Dünya Tabanlı Macera Oyunu

- Kingdoms and Castles - PC

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Kingdoms and Castles
Kingdoms and Castles Strateji Oyunu

- Destiny 2 Kapalı Beta - PlayStation 4

İndir
Destiny 2
Destiny 2 FPS Oyunu

- The Initial - PC

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The Initial
The Initial Hack & Slash Aksiyon Oyunu

- Orcs Must Die! Unchained - PlayStation 4

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Orcs Must Die! Unchained
Orcs Must Die! Unchained Ücretsiz Online MOBA - Kule Savunma Oyunu

19 Temmuz Çarşamba

- Destiny 2 Kapalı Beta - Xbox One

20 Temmuz Perşembe

- Gigantic - PC/Xbox One

İndir427.63 KB
Gigantic
Gigantic Ücretsiz Online Aksiyon Oyunu

- Just Cause 3 Multiplayer Modu - PC

İndir
Just Cause 3
Just Cause 3 Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

- Business Tour - PC

İndir
Business Tour
Business Tour Ücretsiz Online Masa Oyunu

21 Temmuz Cuma

- Car Mechanic Simulator 2018 - PC/Mac/Xbox One

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Car Mechanic Simulator 2018
Car Mechanic Simulator 2018 Araba Tamir Etme Oyunu

- Destiny 2 Açık Beta - PlayStation 4/Xbox One

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 4

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Yazar: - 17.07.2017

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