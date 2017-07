Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz 3. Hafta)

Eğer oynayacak güzel oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde yine birbirinden güzel oyunları listeliyoruz.

17 - 23 Temmuz 2017 tarihlerini kapsayan listemizde ilginç oyunlar mevcut. Bu hafta önce Destiny 2 kapalı betası, ardından da açık betası oyun konsolları üzerinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Eğer büyük heyecan yaratan bu oyunu denemek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Ücretsiz oyunlar açısından bereketli bir hafta bizi bekliyor. OverWatch'ın üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan versiyonu olarak tanımlanabilecek Gigantic oyun severlerlin beğenisine sunulacak. Eğer Monopoly tarzı masa oyunlarını seviyorsanız online olarak oynanabilen Business Tour'a göz atabilirsiniz.

Bu haftanın en büyük sürprizi ise Kingdoms and Castles olabilir. Bu sevimli görünüme sahip strateji oyununda kendi krallığımızı kurmaya, kalelerimizi inşa etmeye çalışacağız. Bir yandan kaynak toplayıp kışa hazırlanırken halkımızın moralini yüksek tutmaya, diğer yandan da viking akınlarına karşı ayakta kalmaya çabalayabileceğiz.

Eğer içinde aksiyon olmayan, dinlendirici bir oyun oynamak isterseniz Yonder: The Cloud Catcher Chronicles'a göz atabilirsiniz. Açık dünya tabanlı bu keşif/macera oyununda cennet gibi bir dünyayı karanlık bir sisten kurtarmak için mücadele edeceğiz. Oyunda bir yere yerleşip tarım ve balıkçılık yapabilecek, fakrlı mesleklerde ustalaşabileceğiz.

Eğer Just Cause 3 sahibiyseniz bu hafta çıkacak fan yapımı Just Cause 3 multiplayer modunu ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Geniş bir açık dünya içeren oyuna eklenecek online modun Just Cause 3'e zenginlik kazandıracağı söylenebilir.

2 boyutlu bir korku oyunu olan The Overdreamer'da oyuncular genç bir kızın yerine geçerek ürpertici bir kabustan kurtulmaya çalışacaklar. Garip yaratıklarla karşılaşacağınız oyunda düşmanlarınız sizi tek hamlede yok edebilecek, bu nedenle zekanızı ve sezgilerinizi kullanmanız gerekecek.

Devil May Cry tarzı hack & slash aksiyon oyunları sevenler için The Initial güzel bir seçim olabilir. Bir anime gibi fantastik bir hikayeyi yoğun aksiyonla birleştiren oyunda kılıç kullanan kahramanlarımızla robotlara karşı savaşacak, uçuk kombolar yapabileceğiz.

Simülasyon oyunu sevenlerin dikkatini çekecek Car Mechanic Simulator 2018 de bu hafta çıkıyor. Serinin önceki oyunları bir hayli beğeni kazanmıştı. Car Mechanic Simulator 2018 artırılan detay seviyesi ve geliştirilmiş grafikleri ile birlikte geliyor.

Daha önceden bilgisayarlarımızda oynayabildiğimiz Orcs Must Die! Unchained ise bu hafta PlayStation 4 platformuna çıkış yapıyor. Dilerseniz bu hafta çıkacak oyunların tam listesine, oyunların çıkış tarihlerine ve hangi platformlara çıkış yapacaklarına göz atalım:

17 Temmuz Pazartesi

- The Overdreamer - PC

18 Temmuz Salı

- Yonder: The Cloud Catcher Chronicles - PC/PlayStation 4

- Kingdoms and Castles - PC

- Destiny 2 Kapalı Beta - PlayStation 4



- The Initial - PC

İndir The Initial Hack & Slash Aksiyon Oyunu

- Orcs Must Die! Unchained - PlayStation 4

19 Temmuz Çarşamba

- Destiny 2 Kapalı Beta - Xbox One

20 Temmuz Perşembe

- Gigantic - PC/Xbox One

- Just Cause 3 Multiplayer Modu - PC

- Business Tour - PC

İndir Business Tour Ücretsiz Online Masa Oyunu

21 Temmuz Cuma

- Car Mechanic Simulator 2018 - PC/Mac/Xbox One

- Destiny 2 Açık Beta - PlayStation 4/Xbox One

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 4