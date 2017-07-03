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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz İlk Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz İlk Hafta)

E3 2017 yeni sonlandı ve E3 2017'de gösterimi yapılan oyunlar arasından en iyi oyunlar seçilerek ödüllendirildi. E3 2017 sonrasında oyun dünyasının biraz durgun geçeceğini söyleyebiliriz. Bu hafta çıkacak oyunlar listemize baktığımızda AAA kalitede bir yapımın olmadığını, bağımsız geliştiricilerin ipi çektiğini görüyoruz.

Bu hafta en çok dikkatimizi çeken oyun Adventure Craft oldu. Minecraft'ın 2 boyutlu versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz bir aksiyon RPG oyunu olan Adventure Craft'ta oyunculara rastgele oluşturulan sınırsız bir açık dünya sunuluyor. Oyuncular mağaralarda bölüm sonu canavarlarıyla savaşarak ganimetler topluyor, gündüz kaynak toplayıp sığınak ve silah inşa ediyorlar. Geceleri ise çeşitli tehlikeler ortaya çıkıyor ve hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Bir hayli absürt bir oyun olan SOYF arkadaş partilerini renklendirmek için tasarlanmış bir oyun. Eğer arkaşlarınızla birbirinizi pisletmek isterseniz bu oyunu deneyebilirsiniz. Aynı ekranda 4 kişi oynanabilen oyunda her oyuncu, rakiplerine pisliğini fırlatarak onu vurmaya çalışıyor.

Bu haftanın ücretsiz oyunu Heroes of Paragon olacak. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Heroes of Paragon'da üsleriniz düşmanınızla yan yana bulunuyor. Bir yandan asker üretiyor, diğer yandan da üssünüzü savunuyorsunuz. Online olarak oynanan Heroes of Paragon heyecanlı savaşlar yapabileceğiniz, bol ve hızlı aksiyona yer veren bir oyun olarak tanımlanabilir.

Minecraft'ın en başarılı alternatiflerinden olan LEGO Worlds için bu hafta ek bir içerik çıkacak. Classic Space adlı DLC'yi satın alacak oyuncular LEGO Worlds'de uzaya çıkabilecekler.

Eğer 3 boyutlu bir uzay savaşı oyunu oynamak isterseniz Derelict Fleet adlı oyuna göz atabilirsiniz. 90'lı yıllarda oynadığımız Descent oyununu andıran Derelict Fleet'te yeni yaşam alanları keşfetmeye çalışan bir uzay filosunu korumakla görevli olacağız.

Block Robot Mini Survival Game ise süper kahraman kostümlerini giyerek diğer oyunculara karşı savaşacağınız, Minecraft benzeri grafiklere yer veren bir FPS oyunu. 

Dilerseniz bu hafta çıkacak oyunlara ve çıkış tarihlerine göz atalım:

5 Temmuz Çarşamba

- LEGO Worlds - Classic Space

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LEGO Worlds
LEGO Worlds Açık Dünya Tabanlı Sandbox Oyunu

- Heroes of Paragon

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Heroes of Paragon
Heroes of Paragon Ücretsiz Online Strateji Oyunu

6 Temmuz Perşembe

- Adventure Craft

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Adventure Craft
Adventure Craft Açık Dünya Tabanlı Rol Yapma Oyunu

- Derelict Fleet

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Derelict Fleet
Derelict Fleet Uzay Savaşı Oyunu

7 Temmuz Cuma

- SOYF

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SOYF
SOYF Aksiyon Oyunu

- Block Robot Mini Survival Game

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Block Robot Mini Survival Game
Block Robot Mini Survival Game Online FPS Oyunu

Starcraft: Remastered Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

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Yazar: - 03.07.2017

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