Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Temmuz Son Hafta)

Bu hafta çıkacak oyunlar listemiz bir hayli zengin; normalde yaz aylarının oyun dünyası açısından bu derece aktif geçtiğine tanık olmazdık; fakat anlaşılan o ki geliştiriciler tatil yapmak yerine mesai yapmayı tercih etmişler.

Bu hafta oyun dünyasının en büyük olayı Fortnite olacak. Unreal ve Gears of War oyunlarının geliştiricisi olan Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite'da canavar sürülerine karşı hayatta kalmak için mücadele edeceğiz. Farklı kahraman sınıflarından birini seçtikten sonra oyun dünyasını keşfedecek, kaynak toplayarak takım arkadaşlarımızla birlikte sığınaklar inşa edeceğiz.

Mafia 3'ün yeni indirilebilir içeriği olan Sign of the Times bu hafta çıkış yapıyor. Bu DLC'de toplamış olduğumuz parayla bize düzenlenen suikast sonrası yakılan Sammy'nin barını baştan inşa edebileceğiz. Yeni yan görevler ve yeni bir araç da bu indirilebilir içerik ile oyuna ekleniyor.

Güzel grafikleri heyecanlı bir hayatta kalma mücadelesiyle birleştiren Solstice Chronicles: MIA'da Mars'a yolculuk ediyor ve kana susamış mutantlarla savaşıyoruz. Bilim kurguyu ve kuşbakışı aksiyonu seviyorsanız Solstice Chronicles: MIA'yı kaçırmayın.

Citadel: Forged with Fire, Harry Potter'ı Minecraft ile birleştiren bir MMORPG olarak tanımlanabilir. Oyunda genç bir büyücünün yerine geçerek fantastik bir dünyada ismimizi duyurmaya, politik çekişmelerin içinden galip çıkmaya çalışıyoruz. Kendi kalemizi inşa edebildiğimiz oyunda farklı binekleri kullanabiliyor ve sihirli süpürgemizle uçabiliyoruz.

Bu hafta ilginç bir zombi oyunu oynayabileceğiz. İlk 2 GTA oyununa benzeyen bir yapıya sahip Infested Nation'da kuşbakışı kamerayla kontrol ettiğimiz kahramanımızla binaları basacak, zombilerle ve yağmacılarla savaşacağız.

Eğer korku oyunlarını seviyorsanız Behind These Eyes adlı oyuna göz atabilirsiniz. Bu oyunda bir çeteden ayrıldıktan sonra çete üyeleri tarafından avlanan bir kahramanı yönetecek, sevdiğimiz insanları çetenin elinden kurtarmaya çalışacağız.

Sky Knights online uçak savaşlarına katılmamıza imkan veren top down shooter türünde bir aksiyon oyunu. Bu oyunda aralarında F-16 jetlerinde bulunduğu farklı uçaklardan birini seçerek savaş alanına çıkacak, diğer oyuncuların üslerini yok etmeye ve kendi üssümüzü korumaya çalışacağız.

Bu hafta kaliteli simülasyon oyunları karşımıza çıkıyor. Machine World 2'de bize verilen planlara uyarak inşaat yapmaya çalışacağız. Oyunda kepçe, kamyon, buldozer, vinç ve helikopter gibi araçları kullanırken zaman ve yakıt kısıtlamalarına dikkat etmemiz gerekecek. Aven Colony'de ise yabancı bir gezegende yaşanılabilir bir koloni inşa etmek için mücadele edeceğiz.

Ücretsiz oyun açısından da bir hayli zengin bir haftaya girdik. Bu hafta 3 farklı ücretsiz oyun çıkıyor. Dragon Lords 3D, UnnyWorld ve Solarium göz atmanız gereken ücretsiz oyunlar.

Bu hafta çıkacak bütün oyunlar, çıkacakları platformlar ve çıkış tarihleri şu şekilde:

25 Temmuz Salı

- Fortnite - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir Fortnite Online FPS Oyunu

- Aven Colony - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir Aven Colony Şehir İnşa Etme Simülasyonu

- Pressure Overdrive - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Behind These Eyes - PC

- Mafia 3 - Sign of the Times DLC

İndir Mafia 3 Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

- Dragon Lords 3D - PC

26 Temmuz Çarşamba

- Solstice Chronicles: MIA - PC

- UnnyWorld - PC

İndir UnnyWorld Ücretsiz MOBA Oyunu

- Solarium - PC

- Citadel: Forged with Fire - PC

27 Temmuz Perşembe

- Sky Knights - PC

İndir Sky Knights Online Uçak Savaşı Oyunu

28 Temmuz Cuma

- Infested Nation - PC

- Machine World 2 - PC

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