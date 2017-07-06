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Bu Telefon Bataryaya İhtiyaç Duymayacak

 batarya olmadan çalışan bir cep telefonu

Çoğunuz şüphesiz akıllı telefon pillerinin neden daha iyi olmadığını sürekli olarak merak ediyor, bunu günde birkaç kez sorguluyorsunuzdur. Merak etmeyin yapılan araştırmalar, bu tünelin ucunda ışık olduğuna işaret ediyorlar. Üstelik üreticiler uzun pil ömrü yerine var olan bataryaların özelliklerini artırmayı deniyorlar.

Washington Üniversitesi bilim insanları, konuyla ilgili önemli bir gelişme kaydetti. Üniversite, batarya olmadan çalışan bir cep telefonunu tasarlamak için piyasada satılan basit parçaları kullandılar.

Washington Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünden Shyam Gollakota, üretilen yeni prototipin neredeyse hiç güç tüketmediğini söyledi.

Gollakota, çevrede var olan her türlü enerjiyi toplayarak, bir telefonun çalışabilmesi için gereken düşük güç tüketimini sağlamanın mümkün olabileceğini de gösterdi. Ancak bu cihaz, konuşma esnasında bir telsizmiş gibi kullanılıyor ve konuşma ve dinleme modları arasında geçiş yapmak için bir düğmeye basılması gerekiyor. Üniversite laboratuvarında ekip, çağrı yapmayı ve Skype'ı kullanmayı başardılar. Ancak şu anda pilsiz telefonun, görüşme yapmak ve çağrı alabilmek için özel bir baz istasyonuna ihtiyacı var. Ekip, bu teknolojinin standart mobil ağ altyapısına entegre edilebileceğini de ifade ediyor.

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Yazar: - 06.07.2017

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