Bubble Dragon Shooter 2(Android)
Renkli balonları patlatarak oynadığınız eğlenceli bir beceri oyunu
Bubble Dragon Shooter 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir balon patlatma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hoş bir atmosferde geçen oyunda renkli balonları patlatıyorsunuz.
Çocukların beğenerek oynayabileceği bir balon patlatma oyunu olan Bubble Dragon Shooter 2, kolay oynanışı ve zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu 100'den fazla bölüme sahip olan oyunda en iyi atışınızı yaparak renkli balonları patlatıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika grafikler ve animasyonlar yer alıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyun olarak nitelendirebileceğim Bubble Dragon Shooter 2'de renkli balonları kendi rengindeki balonların arasına yollamanız ve ekrandaki balonların tümünü patlatmanız gerekiyor. Yüksek puanlara ularak arkadaşlarınıza meydan okuyabilir ya da kendinizi geliştirebilirsiniz. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan da oynanabilen oyunda işiniz bir hayli zor.
Renkli grafiklere sahip olan oyunda harika görseller yer alıyor. Hoş animasyonları ve güzel ses efektleriyle de bağımlılık etkisi bir hayli fazla olan oyunda dikkatli olmalı ve fırlatacağınız balonları tam isabet ettirmelisiniz. Özel güçlerinizi de kullanabileceğiniz oyunda zamanın nasıl geçtiğiniz anlamıyorsunuz.
Bubble Dragon Shooter 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- GenerGame
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Bubble Dragon Shooter 2 Eski Sürümleri
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- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
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