Bubble Dragon Shooter 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir balon patlatma oyunudur. Zevkli bir oynanışa sahip olan oyunda birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir balon patlatma oyunu olarak karşımıza çıkan Bubble Dragon Shooter 2, zorlu bölümleri ve eğlenceli kurgusuyla dikkat çekiyor. 100'den fazla zorlu bölüme sahip olan oyunda isabetçiliğinizi konuşturuyor ve renkli balonları kendi renklerindeki diğer balonlarla eşleştiriyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika grafikler ve animasyonlar yer alıyor. Çocukların beğenerek oynayabileceği oyunda dikkatli olmak gerekiyor. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabilir ve zevkli dakikalar geçirebilirsiniz. Ayrıca oyunda yer alan sonsuz mod ile dilediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan da oynanabilen oyunda oldukça hoş grafikler ve harika görseller yer alıyor. Bağımlılık etkisi de bir hayli fazla olan oyunda fırlatacağınız balonları tam isabet ettirmelisiniz. Bubble Dragon Shooter 2 oyununu sakın kaçırmayın.

Bubble Dragon Shooter 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.