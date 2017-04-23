Build a Bridge!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Mühendislik becerilerinizi sınamanızı sağlayan oyunda sağlam köprüler kurup karşı tarafa geçmeye çalışıyorsunuz.

Köprü kurup karşı tarafa geçmeye çalıştığınız bir oyun olarak karşımıza çıkan Build a Bridge!, harika atmosferi ve zorlu bölümleriyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda becerilerinizi ve yeteneklerinizi sonuna kadar kullanarak dayanıklı köprüler inşa etmeye çalışıyorsunuz. En sağlam köprüleri inşa etmeniz gereken oyunda araba, kamyon, otobüs ve canavar kamyonları karşı tarafa geçirmeniz gerekiyor. Harika bir atmosferde geçen oyunda farklı bölümler yer alıyor. Hem 2D hemde 3D bir oyun deneyimi sunan Build a Bridge!, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur diyebilirim. Yaratıcılığınızı konuşturan oyunda işiniz bir hayli zor. Bazen çölde bazen ise kutuplarda köprüler kuruyorsunuz. Zorlu 36 bölüme sahip olan oyunu sakın kaçırmayın.

Farklı materyallerin de yer aldığı oyunda ahşap, çelik ve demir köprüler inşa edebiliyorsunuz. Gerçek fizik motorunun da yer aldığı oyunda dayanıklı köprüler kurarak sona ulaşmanız gerekiyor. Eğer içinizde bir mühendis yatıyorsa bu oyunu denemenizi öneririm. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Build a Bridge!'de aynı zamanda low poly tarzı grafikler yer alıyor.

Build a Bridge! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.