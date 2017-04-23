Build a Bridge!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir köprü kurma oyunudur. Oyunda dayanıklı köprüler kurup araçları karşı tarafa geçirmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Build a Bridge!, yeteneklerinizi sergilemenizi sağlayan bir oyundur. Rengarenk grafikleri ve low poly tarzı atmosferiyle karşımıza çıkan oyunda köprü inşa etmeye çalışıyoruz. Sağlam ve dayanıklı köprüler kurarak araba, otobüs ve kamyon gibi araçları karşı tarafa geçirmeye çalışyoruz. Birbirinden zorlu 36 bölüme sahip olan oyunda bazen çölde bazen de kutuplarda yarışıyoruz. Mühendislerin ve mühendis gibi hissedenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Build a Bridge!'da zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Bağımlılık etkisi bir hayli yüksek olan bu oyunu sakın kaçırmayın.

Yaratıcılığınızı konuşturan oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı materyallerin yer aldığı oyunda ahşap, çelik ve demir köprüler inşa edebiliyorsunuz. Gerçek fizik motorunun da yer aldığı oyunda dayanıklı köprüler kurarak sona ulaşmanız gerekiyor.

Build a Bridge! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.