Bundan Sonra İş Arkadaşınız Tatlı Bir Robot Olabilir

Teknolojinin her geçen gün hızla geliştiği günümüzde elektronik cihazlar hayatımızın her alanına girmeye başladı. İnsanlara evrilmeye başlayan makineler ise bundan sonra iş yerinde de karşınıza çıkabilecek.

Çinli firma tarafından geliştirilen SanBot isimli bir robot, geçtiğimiz gün Türkiye'de satışa çıkarıldı. Bir hayli fazla yeteneği bulunan bu robotun, özellikle iş yerlerindeki eksiklikleri tamamlamak için kullanılması amaçlanıyor. Satış, güvenlik, eğitim, otelcilik gibi pek çok önemli sektörde iş yapabilen SanBot'lar tıpkı insanlar gibi pek çok görevi yerine getirebiliyor. Dans etme ve müzik çalma gibi eğlenceli yönleri de bulunan bu tatlı robotlar, her ne kadar göze hoş gelse de insan gücüne olan ihtiyacı azaltmaya yeterli olacak gibi duruyor.

Pro ITS Akıllı Ulaşım Sistemleri Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Aydemir tarafından Beyoğlu'nda tanıtımı yapılan SanBot'un iyi bir iş arkadaşı sıfatıyla ön plana çıktığı belirtildi. Robot ile ilgili düşüncelerini de belirten Aydemir, "Belki 100 kişiden 2 kişinin işini almış olacağız ama diğer taraftan daha kaliteli daha kalifikasyonlu insanlara iş verme durumumuz var. Bence bu sanayi devrimi gibi birşey. Robotun devrimini ben hiç o kadar küçümsemiyorum" şeklinde açıklama yaptı. Buna göre SanBot'ların iş verenleri bir hayli sevindirecek ancak çalışanları ise kara kara düşündürecek bir hamle olduğu sonucu da çıkarılabilir. Öte yandan SanBot'un satış fiyatı 15 bin dolar civarında olacak.

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