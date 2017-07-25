Bundle Stars Bethesda İndiriminde DOOM ve Fallout 4 Gibi Oyunlarda Kaçırılmayacak Fırsat!

Eğer Bethesda tarafından geliştirilen DOOM, Fallout 4, Dishonored 2 ve Skyrim gibi oyunları oynamadıysanız ya da bu oyunları Steam kütüphanenize eklemek istiyorsanız bu indirim kampanyasını kaçırmak istemeyebilirsiniz. Bundle Stars üzerinde Bethesda oyunlarında büyük indirimler mevcut.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Bethesda, DOOM'u hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilir hale getirmiş, oyunun bütün DLC'lerini oyunu satın alanlara ücretsiz olarak vereceğini duyurmuştu. Buna ek olarak oyunda yüzde 50 oranında indirim yapılmıştı. Fakat Bundle Stars üzerinde daha da yüksek bir oranda indirim mevcut. DOOM'da yüzde 55'lik bir indirim karşımıza çıkıyor, bu da oyunu Steam'den daha ucuza alabileceğiniz anlamına geliyor.

İndirimdeki oyunlar ve fiyatları şu şekilde:

- DOOM - 13.49 $

- Dishonored 2 - 17.99 $

- Fallout 4 - 13.49 $

- Skyrim Legendary Edition (Skyrim + bütün DLC'leri) - 19.19 $

- The Elder Scrolls Online - 13.49 $

- Skyrim standart versiyonu - 4.79 $

- The Evil Within - 8.99 $

- Wolfenstein: The New Order - 8.99 $

- Wolfenstein: The Old Blood - 8.99 $

Bütün bu oyunların yanısıra bu oyunlar için yayınlanmış indirilebilir içerikler ve eski Bethesda oyunlarında da indirimler mevcut. Bütün bu fırsatlara göz atmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

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