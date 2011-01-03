Tüm CD, DVD ve Blu-ray yazma işlemlerinizi tek bir program ile yapabilirsiniz.

BurnAware bilgisayarınızda sahip olduğunuz müzik, film, oyun, belgeler ve dosyalarınızı CD/DVD'ler üzerine yazdırmanız için geliştirilmiş ücretsiz bir programdır. Her tür veriyi yedekleyerek yanınızda taşıyabileceğiniz BurnAware Free kolay kullanımı ve basit yapısı sayesinde tüm bilgisayar kullanıcıları tarafından rahatça kullanılabilecek bir yazılımdır.

Aynı zamanda Blu-ray ve HD-DVD için de destek sunan ve bu disklerin üzerine de veri yazabileceğiniz sınırlı sayıdaki ücretsiz program arasında yer alan BurnAware Free ile hızlı ve güvenli bir şekilde disklerinize verilerinizi aktarabilirsiniz.

Müzik CD'leri, veri CD'leri, MP3 CD'leri, film CD'leri ve daha birçok CD yazdırma seçeneğini sizlere sunan program sayesinde isterseniz ISO gibi popüler imaj dosyalarını hızlı ve kolay bir şekilde disklere yazdırabilirsiniz.

BurnAware Free Özellikleri:

CD/DVD/Blu-ray/HD-DVD için yazdırma desteği

ISO ve benzeri kalıp dosyaları için yazdırma desteği

Video dosyalarından DVD hazırlama

MP3, WMA ve WAV ses formatlarından müzik CD'si hazırlama

Tüm donanımlar ile uyumlu çalışma

Çoklu ortam disk oluşturabilme

Unicode dil desteği

Basit, sade, esnek ve kolay kullanılabilir arayüz

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

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