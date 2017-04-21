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Call of Duty 2017 İçin Geliştirici Firmadan İddialı Açıklamalar Geldi

Bir sonraki Call of Duty oyununun geliştirilmesi için Activision, Sledgehammer Games oyun stüdyosu ile anlaşmıştı. 2017 yılı içerisinde tanıtımı yapılacak oyun hakkında ise bu firmadan iddialı açıklamalar geldi.

Sledgehammer Games'i yakından takip eden oyuncuların bileceği üzere, firma hem ekibini genişletiyor hem de ofislerini büyütüyor. Kuşkusuz bu durum, gelecek Call of Duty oyunu için yoğun bir çalışma sarfedildiğinin kanıtlarından birisi olarak tanımlanabilir. Ekibin yayınladığı blog yazılarından birinde iddialı bir açıklama karşımıza çıktı.

"Bu yıl bugüne kadarki en büyük oyun projemizi geliştirdik. Sledgehammer takipçilerine ve dünyaya bu oyunu tanıtmak için çok büyük bir sabırsızlık ve heyecan içerisindeyiz."

Bu açıklamanın dışında Sledgehammer ofisinde tüm çalışmaların son sürat devam ettiği de birçok kaynak tarafından doğrulanmış durumda. Mart ayında ise yeni Call of Duty oyununun 2.Dünya Savaşı'nı konu alacağı yönünde dedikodular yayılmıştı. Fakat bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

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Yazar: - 21.04.2017

Call of Duty 2017 İçin Geliştirici Firmadan İddialı Açıklamalar Geldi İçin Yorum Yaz

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