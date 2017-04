Call of Duty WWII İçin İlk Video Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde sızıntı olarak karşımıza çıkan Call of Duty WWII için ilk video ortaya çıktı. Sızdırılan videoyla birlikte yeni oyunun İkinci Dünya Savaşı temasında geçeceği kesinleşirken, oyundan ilk görüntüler de gelmiş oldu.

Yıllardır oyuncuları uzayın derinliklerine doğru sürükleyen Activision, özellikle Call of Duty: Infinite Warfare'den sonra aldığı büyük tepkilerin ardından karar değişikliğine gideceğinin ilk sinyallerini vermişti. Serinin eski günlerine döneceği haberleri oyuncuları heyecanlandırmaya yeterken, birkaç gün önce Call of Duty WWII ismin bir oyun ortaya çıkmış ve İkinci Dünya Savaşı temasının geri döndüğünü haber vermişti.

Bugün yapılan resmi açıklama ile yeni oyunun Call of Duty WWII olduğu kesinleşti. Activision, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı bir görselle yeni oyunu doğrularken, oyuna dair ayrıntılı bilgilerin 26 Nisan tarihinde verileceğinin de haberini verdi.

Birkaç saat önce ise beklenmedik bir haber daha geldi ve yeni oyuna dair ilk videonun sızdırıldığı iddia edildi. Görüntülerde oyunda yer alacak karakterlerden birkaçı görünürken, temanın da kesinleştiği anlaşıldı. Her ne kadar modellemelerin kalitesi Call of Duty ayarında olmasa da hemen aşağıdaki videonun Call of Duty WWII'ye ait olduğu iddiası hala geçerliliğini koruyor:

