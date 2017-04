Call of Duty WWII İçin İlk Video Yayınlandı

Call of Duty serisinin bu sene çıkacak oyunu hakkındaki iddialar, uzun bir süredir etrafta dolaşıyordu. Yakın bir zaman önce ortaya çıkan posterlerle oyunun isminin Call of Duty WWII olduğunu öğrenmişken, Activision bizleri daha fazla bekletmeyip, ilk resmi videoyu yayınladı.

Satış rekorları kıran oyunlara sahip olan Call of Duty serisi, birkaç oyundur düşüşe geçmiş ve bu düşüşün sebebi de yapılan tema değişikliği olarak gösterilmişti. Uzun süredir serinin içerisine uzay temasını sokmaya çalışan Activision, Call of Duty: Infinite Warfare'in yaşadığı büyük düşüşün ve Battlefield 1'in muazzam başarısının ardından, Call of Duty serisini de eskiye döndürdü.

Aslında birkaç gün önce ortaya çıkan posterlerle birlikte Call of Duty WWII ismini ilk defa görmüştük. Ardından gelen birkaç video bu oyunun sahte olabileceğine dair şüpheleri arttırsa da Activision bir görselle yeni oyunun WWII olacağı duyurmuştu. Aynı görselle bizleri 26 Nisan tarihine davet eden şirket, birkaç dakika önce oyunun ilk videosunu yayınladı.

Oldukça duygusal bir video ile karşımıza çıkan Activision ve Sledgehammer Games, yeni oyunun 3 Kasım 2017'de piyasada olacağının haberi de yine bu videoyla vermiş oldular. Benzer bir oyun motoru ile hazırlanan ve Call of Duty serisini tekrar İkinci Dünya Savaşı yıllarına döndüren Call of Duty WWII için yayınlanan o videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

