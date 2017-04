Call of Duty WWII Kopyacılıkla Suçlanıyor

Hatırlanacağı üzere Sledgehammer Games dün, ünlü Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty WWII'yi yayınladığı fragman ile resmi olarak tanıtmıştı. Daha önceden görüntüleri, videosu ve ismi sızdırılan Call of Duty WWII bu sayede resmiyet kazanmıştı. Sledgehammer Games ise bu oyun üzerinde 2 yıldır çalıştığını ve en büyük Call of Duty projesi olduğunu açıklıyor. Peki, serinin son oyunu Call of Duty: Infinite Warfare ve ondan önceki Advanced Warfare'de gelecekte geçen senaryo nedeniyle seriyi yerden yere vuran oyuncular Call of Duty WWII'ye nasıl tepki verdiler? İşte bunu Call of Duty WWII'nin YouTube üzerinde yayınlanan resmi duyuru videosunun altında yapılmış yorumlardan analiz edebiliyoruz.

Bizi 2. Dünya Savaşı'na geri döndürecek olan Call of Duty WWII'nin duyuru videosu şu an YouTube üzerinde yaklaşık 6 milyon görüntülenme elde etmiş durumda. Videoyu yaklaşık 550 bin kişi beğenirken 41 bin kişi dislike atarak beğenmediklerini ifade etmiş. Birçok oyuncu özledikleri Call of Duty oyununun çıkış yapacağına sevindiklerini yorumlarda paylaşıyor. Hatırlanacağı üzere Infinite Warfare duyuru videosu yayınlandıktan sonra rekor sayıda dislike almış ve YouTube tarihinin en çok dislike alan videoları arasında girmişti. Doğal olarak, Call of Duty WWII duyruu videosunun altındaki bütün yorumlar pozitif yorumlar değil.

Oyuncular Call of Duty WWII duyuru videosunu değerlendirirken bu oyunu hem eski Call of Duty oyunlarıyla, hem de en büyük rakibi olan Battlefield oyunlarıyla kıyaslıyorlar. Birçok yorumda Call of Duty WWII, serinin 5. oyunu olan World at War'ın veya serinin 2. oyununun remastered - yenilenmiş sürümü olarak değerlendiriliyor. Ayrıca oyunu Battlefield 1944 olarak adlandıran oyuncular da mevcut. Fragmanda gösterilen D-Day ya da Normandiya Çıkarması sahneleri ise oyunun doğal olarak Medal of Honor: Allied Assault ile kıyaslanmasına sebep oluyor. Meda of Honor serisi, Call of Duty oyunlarından daha önce geliştirilmişti ve oyun tarihinde gördüğümüz en görkemli Normandiya Çıkarması sahnelerine ev sahipliği yapmıştı.

Yeni Call of Duty oyununun, oyun dünyasında bir hayli sık bir şekilde işlenen bir senaryoya sahip olması, sinematik sahnelerin ise son Battlefield oyunlarını andırması sonucu Call of Duty WWII diğer oyunlardan kopya çekmekle suçlanıyor. Açıkçası Call of Duty WWII'nin Infinite Warfare yerine, Battlefield 1'e rakip olarak yayınlanması bu iddiaları çürütebilirdi. Activision'un artan oyuncu tepkilerine rağmen Call of Duty WWII'yi duyurmakta gecikmiş olması oldukça riskli bir hareket.

Call of Duty WWII, 3 Kasım'da çıkış yapacak.

