Canlı Yayında Kendini Zehirledi!

Son dönemde sosyal medyada paylaşım yapmak uğruna kendisine veya başkalarına zarar veren insanlarla sıkça karşılaşmaya başladık. Son yaşanan olayda sağlık üzerine yayınlar yapan Çinli vlogger Zhang, canlı yayın esnasında kendisini zehirledi.

Paylaşılan bilgiye göre Zhang, son yayını sırasında Aloe Vera adlı bitkinin faydalarından bahsediyordu. Aloe Vera'nın cilde iyi geldiği, yaraların iyileşmesine yardımcı olduğu biliniyor; fakat Zhang'ın bilmediği şey yayını sırasında çiğnemeye çalıştığı bitkinin Aloe Vera olmadığıydı. Vlogger, Aloe Vera yerine zehirli olan, ülkemizde Amerikan Agavı, Sabırlık veya Yüzyıl Bitkisi olarak bilinen Agave Americana bitkisini çiğnemeye başlamıştı. Vloggerın bitkiyi yiyerek yararlarını ön plana çıkarmaya çalışması da ayrı bir ilginç durum.

Zhang yayın sırasında Amerikan Agavı'nı yemeye başladıktan sonra tadının ne kadar acı olduğundan bahsetmeye başladı. Bir noktadan sonra Zhang, bitkinin zehrini hissetmeye başladı ve kendini kötü hissettiğini söyleyerek yayını sonlandırdı. Kendisini hastanede kabarcıklar içinde bulan Zhang'in midesi yıkandı ve zehrin daha da yayılması engellenerek Zhang kurtarıldı.

Bu durum bize uzmanlar tarafından denetlenmeyen, kaynaksız bilgiler paylaşılan yayınların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Yapılan yayında zehrin etkisini hemen göstermesi bir bakıma iyi bir durum; eğer zehrin etkisi daha sonradan ortaya çıksaydı insanlar bu yayını dikkate alabilirdi ve daha fazla kişinin kendini zehirlemesi söz konusu olabilirdi.

Sosyal medyada ilgi çekme çabası can kaybına da yol açabiliyor. Daha önceden genç bir kız, erkek arkadaşına silahla ateş ederek vurmuş ve ölümüne sebep olmuştu.

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