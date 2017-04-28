Card Thief
Gizliliğinizi koruyarak görevleri yerine getirin.
Card Thief, gizliliğini koruyan profesyonel bir hırsız rolünü üstlendiğimiz kart oyunu. Kart oyunlarından keyif alıyor, karanlık temalı oyunları seviyor, farklı oynanış sunan değişik bir şey arıyorsanız indirin derim.
Yerin metrelerce altında yaratıkların yaşadığı zindanlarda gölge gibi dolaştığımız, muhafızları atlattığımız, yakalanmadan değerli hazneleri çalmaya çalıştığımız macera oyunu formunda sürükleyici bir kart oyunu olarak karşımıza çıkan Card Thief, Card Crawl’ın devamı niteliğinde hazırlanmış. Grafikler yine muhteşem, oynanış dinamikleri eşsiz, strateji odaklı enfes bir kart oyunu olmuş.
Oyunda kartlar üzerinde sürükleme yaparak ilerliyoruz. Her hırsızlık sonrasında özel kart veriliyor. Bu kartlar yeteneklerimizi geliştiriyor, yakalanması imkansız bir hırsız olmamızı sağlıyor. Düşmanlarımızı geçmeyi, herkesi soymayı başarırsak sonraki bölüme atlıyoruz. Her oyun yaklaşık 3 dakika sürüyor. Tamamen gizlilik üzerine hareket ediyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3.3 ve üzeri
- Üretici:
- Arnold Rauers
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