Cassini Uydusu Satürn'ün Halkalarının Arasına Daldı

NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi), Satürn'de son görevlerini yapan Cassini'den bilgiler toplamaya devam ediyor. Keşif uydusu Cassini'nin gezegen çevresinde ki yolculuğunun yeni ve son evresi, Satürn ile halkaları arasındaki boşlukta gerçekleşiyor.

NASA, Cassini'nin dikey bir eksende yapacağı dalış ve çıkış turlarının ilkini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Dalışına 26 Nisan akşamı dalışa geçen uzay aracı, Dünya'ya ilk verilerini bugün erken saatlerde yollamaya başladı. Cassini gezegenin halkalarının arasından geçerken Satürn'ün en iç halkasının yaklaşık 300 kilometre yakınından geçti. Uydu, bu esnada gezegenin atmosferi üzerindeki bulutlara yaklaşık 3 bin kilometre yaklaştı. 124 bin kilometre hızla hareket eden uydunun, iç halkaların uzantısı olabilecek parçacıklardan etkilenmemesi için özel önlemler alındı. NASA'da konuşlanmış olan görevliler, uydunun Dünya ile bağlantısını sağlayan dört metrelik çanak anteni seyir yönüne çevirerek uydu için kalkan vazifesi görmesini sağladılar. Bu esnada Cassini ile bağlantı koptu, ancak dalışın tamamlanmasının ardından anten eski konumuna getirildiğinde Dünya ile yeniden iletişimi sağlandı.

Yeni Google Doodle'ı Cassini'den Dünya Böyle Görünüyor