?     Geri Bildirim
Castle Cats
TamindirMobilOyunlarSavaşCastle Cats

Castle Cats

(Android)
Castle Cats İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Castle Cats
Castle Cats
Castle Cats
Castle Cats
Castle Cats

Android İçin Savaş Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

En iyi kedi ekibini kurun ve köpekleri yenmeye çalışın!

Castle Cats, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir savaş oyunudur.

Şövalye Conan, daha ilk günümüz olmasına rağmen kötü köpeklere karşı verdiğimiz amansız mücadelede bizim bir şeyler yapabileceğimizi anlıyor ve eğitimlere alınıyoruz. Küçük, sevimli ama bir o kadar da ciddi bir kedi olarka başladığımız yolculuk boyunca, ekibimizi sürekli değiştiriyor, geliştiriyor, güçlendiriyoruz. Böylece savaş sırasında daha büyük ekipler eve daha farklı özelliklere sahip olabiliyoruz.

Oyunda bütün amacımız panoda duran görevlerden birkaçını almak ve kedi dünyamızı tehdit eden düşmanlara karşı savaşmak. Bunu başta sıra tabanlı gibi suran ama alakası olmayan bir savaş sistemiyle çözüyoruz. Panodan görevi aldıktan sonra biranda kendimize savaş meydanının içerisinde buluyor ve ekrana tıklamaya başlıyoruz. Ekrana tıkladıkça karakterimiz normal saldırılarda bulunuyor. Hemen aşağıda bulunan res,mlere bastığımızda ise özel saldırıları kullanabiliyoruz. Oynaması bir hayli eğlenceli olan bu oyuna dair ayrıntılı bilgileri de hemen aşağıdaki videoda bulabilirsiniz:

Castle Cats için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 4.2 ve üzeri.
Üretici:
PocApp Studios
Castle Cats QR Kodu Okutarak İndir

Savaş Popülerleri

  1. Critical Ops
    Critical OpsAndroid Telefonlar İçin FPS Oyunu
  2. Enemy Waters
    Enemy WatersAndroid İçin Gemi Savaş Oyunu
  3. Ertuğrul Gazi
    Ertuğrul GaziAndroid için Savaş Oyunu
  4. Gun & Strike 3D
    Gun & Strike 3DAndroid için Savaş Oyunu
  5. FRONTLINE COMMANDO: D-DAY
    FRONTLINE COMMANDO: D-DAYAndroid için 2. Dünya Savaşı Oyunu

Castle Cats Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster