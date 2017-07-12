En iyi kedi ekibini kurun ve köpekleri yenmeye çalışın!

Castle Cats, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir savaş oyunudur.

Şövalye Conan, daha ilk günümüz olmasına rağmen kötü köpeklere karşı verdiğimiz amansız mücadelede bizim bir şeyler yapabileceğimizi anlıyor ve eğitimlere alınıyoruz. Küçük, sevimli ama bir o kadar da ciddi bir kedi olarka başladığımız yolculuk boyunca, ekibimizi sürekli değiştiriyor, geliştiriyor, güçlendiriyoruz. Böylece savaş sırasında daha büyük ekipler eve daha farklı özelliklere sahip olabiliyoruz.

Oyunda bütün amacımız panoda duran görevlerden birkaçını almak ve kedi dünyamızı tehdit eden düşmanlara karşı savaşmak. Bunu başta sıra tabanlı gibi suran ama alakası olmayan bir savaş sistemiyle çözüyoruz. Panodan görevi aldıktan sonra biranda kendimize savaş meydanının içerisinde buluyor ve ekrana tıklamaya başlıyoruz. Ekrana tıkladıkça karakterimiz normal saldırılarda bulunuyor. Hemen aşağıda bulunan res,mlere bastığımızda ise özel saldırıları kullanabiliyoruz. Oynaması bir hayli eğlenceli olan bu oyuna dair ayrıntılı bilgileri de hemen aşağıdaki videoda bulabilirsiniz: