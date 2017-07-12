Kedi ekibinizi kurun ve hain köpeklere karşı dövüşün!

Castle Cats, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir tür savaş oyunudur.

O görmeye alıştığımız çoğu savaş oyununda olduğu gibi Castle Cats'te de karşımıza önce kahramanlaşmış bir karakter çıkıyor. Güçlü ve kuvvetli Şövalye Conan isimli bu karakter, bizden köpeklere karşı yürttüğümüz mücadeleye katılmamızı istiyor ve bize ilk görevlerimizi veriyor. Panodan aldığımız bu görevleri gerçekleştirerek, kendi ekibimizi topluyor ve böylece daha büyük görevler alabiliyoruz.

Aldığımız her görevle birlikte kazandığımız puanlar, bize yeni karakterlerin, silahların ve yeteneklerin de önünü açıyor. Karakter açısından oldukça bonkör davranan geliştiricisi stüdyo PocApp, yüzlerce farklı kediyi karşımıza koymuş. Dövüş sırasında elimizdeki bu çok farklı kedilerden herhangi birini kullanabiliyor ve rakibimize en çok zararı verebilmek için aralarından en iyilerini seçebiliyoruz.

Oynanışta tap oyunlarına benzer şekilde, tıklayarak ilerlediğimiz Castle Cats'de, her kedinin farklı bir özelliği de bulunuyor. Belirli aralıklarla kullanılabilen bu özellikler, rakibe daha fazla zarar verirken, savaşın daha kolay bitmesini de sağlıyorlar. ynaması bir hayli eğlenceli olan bu oyunun tanıtım videosu da şöyle: