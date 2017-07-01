Kalenize saldırı var. Topraklarınızı geri almalısınız.

Castle Revenge, Android telefonunuzda oynayabileceğiniz kale savunma oyunu. Her yaştan oyuncunun dikkatini çekecek minimal görselleri, kolay alışabilen oynanış sunması ile öne çıkan strateji oyununda Lord Grayson’ın saldırılarına karşı mümkün olduğunca direnmeye çalışıyoruz.

Strateji aksiyon öğelerini harmanlayan bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkan Castle Revenge’de Lord Grayson tarafından düzenlenen saldırıları savuşturmak için kafa patlatıyor, enerji harcıyoruz. Kalemize yapılan saldırıları durdurmak için sürekli yapılar, üniteler inşa etmemiz, yeni birlikler katmamız gerekiyor. Lord’un saldırılarına dayanmak zaten zorken bir de diğer oyuncular topraklarımıza girmeye başlıyor.