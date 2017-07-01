?     Geri Bildirim
Castle Revenge
TamindirMobilOyunlarStratejiCastle Revenge

Castle Revenge

(iOS)
Castle Revenge İndir Hemen İndir

223 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Castle Revenge
Castle Revenge
Castle Revenge
Castle Revenge
Castle Revenge

iPhone ve iPad İçin Kale Savunma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 6 saat önce

Kalenizi savunun, topraklarınızı geri almak için mücadele edin.

Castle Revenge, strateji aksiyon öğelerini bir arada sunan kale savunma oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Topraklarımızı düşmanlarından elinden almak için girdiğimiz savaşta Lord Grayson’ı yenmeyi başarırsak zafer coşkusunu yaşıyoruz. Sadece online oynamaya izin veren yapım, hem görsel çizgileri hem de oynanışıyla her yaştan strateji oyunu severi kendisine çekiyor.

iPhone ve iPad’de aynı, keyifli oynanışı sunan minimal strateji oyununda önceliğimiz kalemizi savunmak. Kalemizin yapısından içerisindeki yapı ve birliklere her şeyi kendimiz yönetiyor, dilediğimizce düzenleyebiliyoruz. Bir yandan kalemizi savunurken diğer yandan haritaya göz atıp bizden alınan toprakları geri almak için nasıl bir yol, strateji izleyeceğimizi düşünüyoruz.

Castle Revenge için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Incuvo SA
Castle Revenge QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Minecraft
    MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
  2. Clash of Clans
    Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  3. Mangala
    MangalaiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  4. Raft Survival Simulator
    Raft Survival SimulatoriOS için Hayatta Kalma Oyunu
  5. Plants vs. Zombies 2
    Plants vs. Zombies 2iPhone ve iPad için Plants vs. Zombies 2

Castle Revenge Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster