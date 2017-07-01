Kalenizi savunun, topraklarınızı geri almak için mücadele edin.

Castle Revenge, strateji aksiyon öğelerini bir arada sunan kale savunma oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Topraklarımızı düşmanlarından elinden almak için girdiğimiz savaşta Lord Grayson’ı yenmeyi başarırsak zafer coşkusunu yaşıyoruz. Sadece online oynamaya izin veren yapım, hem görsel çizgileri hem de oynanışıyla her yaştan strateji oyunu severi kendisine çekiyor.

iPhone ve iPad’de aynı, keyifli oynanışı sunan minimal strateji oyununda önceliğimiz kalemizi savunmak. Kalemizin yapısından içerisindeki yapı ve birliklere her şeyi kendimiz yönetiyor, dilediğimizce düzenleyebiliyoruz. Bir yandan kalemizi savunurken diğer yandan haritaya göz atıp bizden alınan toprakları geri almak için nasıl bir yol, strateji izleyeceğimizi düşünüyoruz.