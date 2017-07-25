Catch Up
Android İçin Top Yuvarlama Oyunu
Engellere çarpmadan mümkün olduğunca uzun mesafe yuvarlanmalısınız.
Catch Up, Ketchapp’ın Android platformuna ücretsiz çıkardığı top oyunu. Yuvarlanan topu kontrolümüz altına alarak engellere çarpmadan mümkün olduğunca uzun mesafe ilerlemeye çalışıyoruz.
Kaydırmaya dayalı basit kontrol sistemiyle telefonunuzda mekan fark etmeksizin rahatlıkla oynayabileceğiniz, refleksleri sınayan harika bir top oyunu Catch Up. Oyunda puan toplayabilmeniz için hem engeli geride bırakmanız hem de yeşil değerli taşları toplamanız gerekiyor. Yuvarlanan topu sağa sola çekerek engellerden kaçırtıyorsunuz. Zıplatmak için de işaretli bölgenin tam üzerine getirmeniz yeterli oluyor. Tabii ki ilerledikçe engellerin hareketlenmesiyle birlikte oyun zorlaşmaya başlıyor, aralardan sızmak her zamankinden daha zor oluyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ketchapp
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