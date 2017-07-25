Gittikçe hızlanan zorlu top yuvarlama oyunu

Catch Up, Ketchapp’ın olmasıyla zorluk seviyesini tahmin edeceğinizi düşündüğüm top oyunu. Yuvarlanarak hızla ilerleyen topu kontrolümüz altına alarak puan toplamaya çalışıyoruz. Engellerin yapısı oyunda puan topladıkça değişiyor.

Başlangıçta zorluk düzeyini hissetmeyeceğiniz top yuvarlama oyununda dinamik engelleri atlatmak için sağa sola kaydırma yapmanız gerekiyor. Zıplatmak için kırmızıyla işaretli alanların üstüne getirmek zorundasınız. Aksi halde top zıplayamayıp engele çarpıyor. Çarptığınız anda da oyun sonlanıyor; kaldığınız yerden değil baştan başlıyorsunuz. Lakin her yeni başlangıçta engeller değişiyor. Sizi durduran engellerin yerini ezberleyip oynama şansına sahip değilsiniz.