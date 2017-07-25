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Catch Up
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Catch Up

(iOS)
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30 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Catch Up
Catch Up
Catch Up
Catch Up
Catch Up

iPhone ve iPad İçin Top Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

Gittikçe hızlanan zorlu top yuvarlama oyunu

Catch Up, Ketchapp’ın olmasıyla zorluk seviyesini tahmin edeceğinizi düşündüğüm top oyunu. Yuvarlanarak hızla ilerleyen topu kontrolümüz altına alarak puan toplamaya çalışıyoruz. Engellerin yapısı oyunda puan topladıkça değişiyor.

Başlangıçta zorluk düzeyini hissetmeyeceğiniz top yuvarlama oyununda dinamik engelleri atlatmak için sağa sola kaydırma yapmanız gerekiyor. Zıplatmak için kırmızıyla işaretli alanların üstüne getirmek zorundasınız. Aksi halde top zıplayamayıp engele çarpıyor. Çarptığınız anda da oyun sonlanıyor; kaldığınız yerden değil baştan başlıyorsunuz. Lakin her yeni başlangıçta engeller değişiyor. Sizi durduran engellerin yerini ezberleyip oynama şansına sahip değilsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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