CATS: Crash Arena Turbo Stars, Cut the Rope’un yapımcısının imzasını taşıyan online - multiplayer robot dövüşü oyunu. İlk olarak Android platformunda indirilmeye açılan aksiyon oyununda yaratıcılığınızı kullanarak kendi savaş makinenizi tasarlıyor, dövüşlere katılıyorsunuz.

Üst seviye görseller sunan robot dövüş oyununda topladığınız parçalarla en iyi savaş makinesini ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Toplamanız gereken onlarca parça var. Yedek parçaları birleştirip geliştirebiliyorsunuz. Parça, silah, alet sayısı gerçekten çok fazla; düzinelerce diyebilirim.

Tamamen kendi tasarımınız robotunuzla birebir dövüşlere katılıyorsunuz. Rakipleriniz gerçek oyuncular. Onlar da sizin kadar güçlü. Arenada tek bir amaç için savaşıyorsunuz: Dünya şampiyonu olmak.