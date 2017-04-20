CATS: Crash Arena Turbo Stars, popüler seri Cut the Rope’un geliştiricileri tarafından hazırlanan, iPhone ve iPad'de oynanabilir robot dövüşü oyunu. Yaratılıcığınızı kullanarak kendi dövüş stilinize uygun savaş makinenizle PvP modunda mücadele ediyorsunuz. iOS platformuna da ücretsiz gelen oyun, görselleriyle de büyülüyor.

Animasyonlar, görsel efektlerle zenginleştirilmiş yüksek kalitede grafikler sunan online robot oyununda karşılaşmalar teke tek düzenleniyor. Rakipleriniz gerçek oyuncular olduğundan karşılaşmalar çok daha çekişmeli, heyecanlı, unutulmaz geçiyor. Savaş makinenizin kontrolü tamamen sizde değil ancak aksiyona girme noktasında performansınızı sergilemeniz gerekiyor.

Dünya Şampiyonu olabilmek için mücadele verdiğiniz oyunda robotunuzun tüm parçalarını kendiniz toplamanız gerekiyor. Düzinelerce çılgın silah, alet ve gövde şekli karşınıza çıkıyor. Elbette hepsi açık değil; dövüşleri kazandıkça kilitlerini kaldırıp robotunuza ekleyebiliyorsunuz. Parçaların upgrade edilebilir olduğunu da belirteyim.