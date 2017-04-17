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CEO, 'Hindistan Çok Fakir' Dedi, Hackerlar Milyonlarca Snapchat Hesabı Çaldı

CEO, 'Hindistan Çok Fakir' Dedi, Hintli Hackerlar 1.7 Milyon Snapchat Hesabı Çaldı

İddiaya göre, Snapchat CEO'su bir demecinde Hindistan'a "Çok fakir bir ülke" deyince, Hintli siber saldırganların gazabı şiddetli oldu.

Video ve fotoğrafların eğlenceli şekilde paylaşıldığı uyglama olan Snapchat'in CEO'su, Hindistan'ın fakir bir ülke olduğunu ima edince, "Uygulamanın ağzına biber sürdüler" desek yeridir. Geçtiğimiz hafta sonu Snapchat popülerliğinin dışında, #BoycottSnapchat ve #Uninstall_Snapchat hashtagleri ile Twitter üzerinde, özellikle Hindistan'da "tranding topic" oldu. Haberlere göre CEO Evan Spiegel, bir röportajı sırasında  "Hindistan gibi ve İspanya gibi fakir ülkelerde büyümeyi düşünmüyoruz" demeci verdikten sonra aldığı tepkiler sadece Twitter'da kalmadı ve siber saldırganlardan da nasibini aldı. Adı belirsiz, anonim bir Hintli grup bu demeç üzerine, 1.7 milyon Snapchat hesabını hortumladı.

Snapchat yıldız kaybetti

Kızgın Hintliler bununla da kalmadılar, uygulamanın Apple Store'da uygulama değerlendirmesinede de "bir yıldız" vererek sıralamada geriye düşmesine yol açtılar.. Snapchat bu boykot hareketinden önce 4 yıldız ile değerlendiriliyordu.

CEO Evan Spiegel böyle bir beyanda bulunmadığını söyleyerek bu iddialara, "Ben böyle bir şey söylemedim, elbette Snapchat herkes için bir uygulama" şeklinde cevap vermeye çalışsa da sanırım kızgın hackerlar buna pek kulak asmadılar.

İndir151 MB
Snapchat iOS
Snapchat iOS iPhone İçin Snapchat Uygulaması

İndir5.2 MB
Snapchat Android
Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

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Yazar: - 17.04.2017

CEO, 'Hindistan Çok Fakir' Dedi, Hackerlar Milyonlarca Snapchat Hesabı Çaldı İçin Yorum Yaz

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