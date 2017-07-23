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Cepte Şok
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Cepte Şok

(Android)
Cepte Şok İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cepte Şok
Cepte Şok
Cepte Şok
Cepte Şok
Cepte Şok

Android için Market Alışverişi Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 6 saat önce

Cepte Şok uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden online market alışverişlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Cepte Şok uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden online market alışverişlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İndirimli ürünleriyle birçok tüketicinin uğrak noktası olan Şok Market, Cepte Şok uygulaması ile sanal market hizmeti vermeye başladı. Mobil cihazlarınız üzerinden birçok ürün kategorisini gezerek, çeşitli ihtiyaçlarınıza yönelik ürünleri sepetinize ekleyebileceğiniz uygulamada siparişinizi tamamladıktan sonra mağazadan teslim almanız gerekiyor. Bu sektöre yeni girmesi nedeniyle mağazadan teslimat modelini izlediğini düşündüğüm Cepte Şok girişiminde, ilerleyen zamanlarda kapıda teslim hizmetinin de olacağını umuyoruz.

Siparişinizi verdikten sonra ödemeyi de yaptıktan sonra teslim alma saatini seçmeniz ve telefonunuza gelen kodu siparişi teslim alacak kişiye bildirmeniz yeterli oluyor. Şimdilik Türkiye genelinde 26 mağazadan bu hizmeti vermeye başlayan Şok Marketler zincirinin, sanal market girişimi olan Cepte Şok ile başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer siz de, markette vakit kaybetmek istemiyorsanız ve mobilden alışverişinizi yapıp müsait bir zamanda teslim almak istiyorsanız Cepte Şok uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Şok Marketler Ticaret A.Ş
Cepte Şok QR Kodu Okutarak İndir

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