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Cepte Şok
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Cepte Şok

(iOS)
Cepte Şok İndir Hemen İndir

37.8 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cepte Şok
Cepte Şok
Cepte Şok
Cepte Şok
Cepte Şok

iPhone ve iPad için Market Alışverişi Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 7 saat önce

Cepte Şok uygulaması market alışverişlerinizi mobil üzerinden kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Cepte Şok uygulaması iOS cihazlarınızı kullanarak market alışverişlerinizi mobil üzerinden kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Sanal market sektörüne giriş yapan Şok Marketler zinciri, Cepte Şok uygulamasıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Türkiye genelinde 26 mağazada uygulanmaya başlayan online market hizmetinde, mobilden alışverişinizi tamamlayıp ödemenizi yaptıktan sonra mağazadan teslim almanız gerekiyor. Tüm ürün gruplarına ait kategorileri ayrı başlıklar altında görebileceğiniz ve ürünlere kolayca erişebileceğiniz uygulamada çeşitli kampanyaları da görüntüleyebiliyorsunuz.

Alışverişiniz bittikten sonra teslimat saatini seçmeniz gereken uygulamada, telefonunuza gelen kod ile siparişinizi teslim alabiliyorsunuz. Telefona gelen bu kod ile alışverişte sizin adınız yazsa bile bu kodu göndereceğiniz herhangi bir kişiye de sipariş teslim edilebiliyor. Market alışverişlerini daha kolay hale getiren Cepte Şok uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Basit tasarım,
  • Ürünleri kolayca sepete ekleme,
  • Mağazadan teslim alma seçeneği,
  • Türkiye genelinde 26 mağazada kullanılabiliyor,
  • Online ödeme seçeneği.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Şok Marketler Ticaret A.Ş
Cepte Şok QR Kodu Okutarak İndir

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