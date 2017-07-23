Cepte Şok uygulaması market alışverişlerinizi mobil üzerinden kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Cepte Şok uygulaması iOS cihazlarınızı kullanarak market alışverişlerinizi mobil üzerinden kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Sanal market sektörüne giriş yapan Şok Marketler zinciri, Cepte Şok uygulamasıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Türkiye genelinde 26 mağazada uygulanmaya başlayan online market hizmetinde, mobilden alışverişinizi tamamlayıp ödemenizi yaptıktan sonra mağazadan teslim almanız gerekiyor. Tüm ürün gruplarına ait kategorileri ayrı başlıklar altında görebileceğiniz ve ürünlere kolayca erişebileceğiniz uygulamada çeşitli kampanyaları da görüntüleyebiliyorsunuz.

Alışverişiniz bittikten sonra teslimat saatini seçmeniz gereken uygulamada, telefonunuza gelen kod ile siparişinizi teslim alabiliyorsunuz. Telefona gelen bu kod ile alışverişte sizin adınız yazsa bile bu kodu göndereceğiniz herhangi bir kişiye de sipariş teslim edilebiliyor. Market alışverişlerini daha kolay hale getiren Cepte Şok uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: