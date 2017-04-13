Cezaevinde Gizlice Bilgisayar Topladılar, Siber Dolandırıcılık ve Hırsızlık Yaptılar

Geçtiğimiz yıllarda Amerika'nın Ohio eyaleti sınırlarında yer alan cezaevi içinde gerçekleşen ilginç bir olay yeni kamuya duyuruldu. 2015 yılında hapishanede cezalarını çekmekte olan mahkumlara verilen iş programı yaşanan olayların çıkmasına sebep olmuş. Bu iş programı dahilinde mahkumlar kullanılmayan eski bilgisayarları geri dönüşüm amacıyla parçalarına ayırmakla görevlendirilmişler. Fakat bazı mahkumlar kendi toplama bilgisayarlarını inşa etmek için parçalara gizlice el koymuşlar.

Mahkumlar, el koydukları parçaları bir araya getirerek oluşturdukları bilgisayarları odalarının tavanına saklamışlar. Üstelik bununla da yetinmeyen mahkumlar cezaevinin ağına da sızmayı başararak internete bağlanmışlar.

Yaşanan bu olaylar anormal bir internet kullanımı tespit edildiğinde ortaya çıkabilmiş. Mahkumlar, internete bağlanabilmek için gardiyanlardan birinin giriş bilgilerini çalmışlar. Suç kariyerlerini hapishanedeyken de devam ettirmeye kararlı olan mahkumlar çeşitli siber suç girişimlerinde bulunmuşlar. Kredi kartı dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı gibi faaliyetlere yeltenen mahkumlar bilgisayar üzerinden uyuşturucu, silah ve patlayıcı yapımına ilişkin bilgileri de araştırmışlar, pornografik sitelere girerek sohbet yazılımları aracılığıyla cezaevi dışıyla iletişim kurmuşlar.

Cezaevi sakinleri, internete bağlanmak için kullandıkları hesabın sahibi olan gardiyanın izinli olduğu bir günde yine internete girdiklerinde cezaevi IT ekibinin dikkatini çekmişler. Bu hesaptan yapılan anormal trafiği gören IT ekibi geniş çaplı arama başlatarak bağlantının kaynağına ulaşabilmiş.

5 farklı mahkumun olaylara karıştığı tespit edilirken, toplanan bilgisayarın hapishane içinde yer değiştiği de ortaya çıkmış. Yetkililer aynı olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını iddia ediyorlar.

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