Changes uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki uygulamalara dair tüm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Changes uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki uygulamalara dair tüm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Akıllı telefonlarımıza her gün yeni bir uygulama yüklüyoruz ya da var olan uygulamaları güncelliyoruz. Uygulamaları güncellediğimizde, genellikle yeni sürümde gelen yeniliklerin ne olduğuna bile bakmıyoruz. Uygulama geliştiricileri, bir uygulamaya güncelleme sunduklarında açıklama bölümünde yenilikler ve iyileştirmeleri de belirtiyorlar. Changes uygulaması da cihazınızda yüklü olan uygulamalardan sizlere bu tür haberleri sunarak yeniliklerden haberdar olmanızı sağlıyor.

Uygulamayı başlattığınızda dün, 2 gün önce ve 3 gün önce gibi başlıklar altında güncellenen uygulamaların listesi sunuluyor. Bunlardan herhangi bir uygulamaya tıkladığınızda sürüm numarasını ve yeniliklerin açıklamalarını okuyabiliyorsunuz. Sıklıkla kullandığınız uygulamalara yapılan yeniliklerden anında haberdar olmak ve kullanmaya başlamak istiyorsanız, Changes uygulamasını mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz.