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23 Nisan
Charming Runes
TamindirMobilOyunlarBeceriCharming Runes - Android Için Blok Kırma Oyunu

Charming Runes

Charming Runes İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Charming Runes
Charming Runes
Charming Runes
Charming Runes
Charming Runes

Blokları kırarak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 41 dakika önce

Charming Runes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir blok kırma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İsabetçiliğinizi test eden oyunda blokları kırarak puan kazanıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Charming Runes, severek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir oyundur. Oyunda bloklara çekiç fırlatıyor ve blokları yok etmeye çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda tam isabet yapmalı ve zincirleme reaksiyonları başlatmalısınız. Popüler beceri oyunu BBTAN tarzında bir kurguya sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli olmalı ve bloklar ekranı doldurmadan önce hepsini yok etmelisiniz. Sonsuz oyun moduna da sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa ve yüksek kaliteli görsellere sahip olan oyunu metroda, otobüste ve diğer toplı taşıma araçlarında seyehat ederken rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tek parmak ile oynayabileceğiniz Charming Runes, mutlaka denemeniz gereken beceri oyunlarından bir tanesi diyebilirim. Bir takım özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda kullandığınız karakteri de değiştirebiliyorsunuz.

Charming Runes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Mighty Games Group Pty Ltd
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