Charming Runes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir blok kırma oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda çekiç fırlatarak blokları yok ediyorsunuz.

Zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Charming Runes, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun diyebilirim. BBTAN oyununa benzer bir kurguya sahip olan oyunda çekiç fırlatarak blokları yok ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayacağınızı düşündüğüm oyunda dikkatli olmalı ve elinizi çabuk tutmalısınız. Sonsoz oyun moduyla oynanan oyunda iyi isabet almalı ve her atışta en fazla sayıda bloğu yok etmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Renkli görselleri ve zevkli kurgusuyla harika bir oyun olan Charming Runes, aynı zamanda çocukların da beğenerek oynayabileceği bir oyundur. Geometri bilginizi sınayan oyunda bazı özel güçler de kullanabiliyor ve zincirleme reaksiyonlar başlatabiliyorsunuz. Tek parmak ile oynayabileceğiniz Charming Runes' sakın kaçırmayın.

Charming Runes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.