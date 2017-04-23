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23 Nisan
Charming Runes
TamindirMobilOyunlarBeceriCharming Runes - IOS Için Blok Kırma Oyunu

Charming Runes

(iOS)
Charming Runes İndir Hemen İndir

90 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Charming Runes
Charming Runes
Charming Runes
Charming Runes
Charming Runes

Blokları kırarak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Charming Runes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir blok kırma oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda çekiç fırlatarak blokları yok ediyorsunuz.

Zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Charming Runes, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun diyebilirim. BBTAN oyununa benzer bir kurguya sahip olan oyunda çekiç fırlatarak blokları yok ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayacağınızı düşündüğüm oyunda dikkatli olmalı ve elinizi çabuk tutmalısınız. Sonsoz oyun moduyla oynanan oyunda iyi isabet almalı ve her atışta en fazla sayıda bloğu yok etmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Renkli görselleri ve zevkli kurgusuyla harika bir oyun olan Charming Runes, aynı zamanda çocukların da beğenerek oynayabileceği bir oyundur. Geometri bilginizi sınayan oyunda bazı özel güçler de kullanabiliyor ve zincirleme reaksiyonlar başlatabiliyorsunuz. Tek parmak ile oynayabileceğiniz Charming Runes' sakın kaçırmayın.

Charming Runes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.3 ve sonrası
Üretici:
Mighty Games Group Pty Ltd
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