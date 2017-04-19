Cheating Tom 3(Android)
Kopyacı Tom bu sefer dahiler okulunda
Cheating Tom 3 (Kopyacı Tom 3), ünlü bir kopyacı olarak bilinen Tom’un hünerlerini göstermesine yardımcı olduğumuz eğlenceli bir Android oyunu. Hemen herkesin öğrencilik hayatında yaptığı unutulmaz hareketlerden kopya çekme işini oyun haline getiren popüler serinin yenisinde dahiler okuluna gidiyoruz.
Beyin yıkama makineleriyle öğrencilerin dahiyane beyinlerini kötü emelleri için kullanan çalışanlarla dolu bir yerde başlıyoruz oyuna. Usta kopyacı Tom’un işi bu sefer çok zor. Biyoloji, tarih, spor ve daha pek çok derste kopya çekmedeki ustalığını göstermesi gerekiyor. Çok çalışkan öğrenciler ve huysuz öğretmenlerle dolu sınıflarda kopya çekerken ter döken Tom’un beyni yıkanmadan mezun olmasında yardımcı oluyoruz.
Yeni Kopyacı Tom oyununda 100 zorlu seviyenin yanında özel oyun modları bizleri bekliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- CrazyLabs
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Cheating Tom 3 Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
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