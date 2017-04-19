?     Geri Bildirim
Cheating Tom 3
TamindirMobilOyunlarBeceriCheating Tom 3 - Android İçin Kopyacı Tom 3 Oyunu

Cheating Tom 3

(Android)
Cheating Tom 3 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cheating Tom 3
Cheating Tom 3
Cheating Tom 3
Cheating Tom 3
Cheating Tom 3

Kopyacı Tom bu sefer dahiler okulunda

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Cheating Tom 3 (Kopyacı Tom 3), ünlü bir kopyacı olarak bilinen Tom’un hünerlerini göstermesine yardımcı olduğumuz eğlenceli bir Android oyunu. Hemen herkesin öğrencilik hayatında yaptığı unutulmaz hareketlerden kopya çekme işini oyun haline getiren popüler serinin yenisinde dahiler okuluna gidiyoruz.

Beyin yıkama makineleriyle öğrencilerin dahiyane beyinlerini kötü emelleri için kullanan çalışanlarla dolu bir yerde başlıyoruz oyuna. Usta kopyacı Tom’un işi bu sefer çok zor. Biyoloji, tarih, spor ve daha pek çok derste kopya çekmedeki ustalığını göstermesi gerekiyor. Çok çalışkan öğrenciler ve huysuz öğretmenlerle dolu sınıflarda kopya çekerken ter döken Tom’un beyni yıkanmadan mezun olmasında yardımcı oluyoruz.
Yeni Kopyacı Tom oyununda 100 zorlu seviyenin yanında özel oyun modları bizleri bekliyor.

Cheating Tom 3 için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
CrazyLabs
Cheating Tom 3 QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu

Cheating Tom 3 Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster